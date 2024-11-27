В начале июня скончался актер Экке Мяртен Хеклес, сын Лаури Саатпалу, солиста ансамбля Dagö. Музыкант поделился в соцсетях фотографиями с места захоронения его сына. «Дом Экке теперь готов, его соседями стали одна прабабушка, которая была танцовщицей, другая прабабушка, работавшая в театре, бабушка-администратор театра и дедушка-актер», - говорит он.
ФОТО ⟩ Известный эстонский музыкант поделился снимками, сделанными на кладбище: «Дом Экке теперь готов»
Актер Экке Мяртен Хеклес работал как в Тартуском новом театре, так и в театре «Ванемуйне». Также он снимался в фильмах «Невидимая борьба» и «О2».
5 июня этого года дочь эстонского музыканта Лаури Саатпалу, Каролина, сообщила в Facebook о смерти брата, которому было всего 26 лет.
А несколько дней назад Лаури Саатпалу на своей странице в Facebook поделился снимками с места захоронения его сына.
«Дом Экке теперь готов, его соседями стали одна прабабушка, которая была танцовщицей, другая прабабушка, работавшая в театре, бабушка-администратор театра и дедушка-актер. Идея памятника, расположенного на кладбище Пярнамяэ, принадлежит отцу одноклассника Экке, Кайдо Киви, а работу выполнили одноклассник Тристан и команда Kivi Projekt. Теперь туда можно прийти и написать, нарисовать что-нибудь на песке или снегу, если появится желание», - пишет Лаури Саатпалу.
Саатпалу благодарит всех, кто поддерживал их семью, и обещает, что следующим проектом станет книга стихов Экке. Однако музыкант предупреждает, что на это потребуется чуть больше времени.