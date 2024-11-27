ФОТО Известный эстонский музыкант поделился снимками, сделанными на кладбище: «Дом Экке теперь готов»

Актер Экке Мяртен Хеклес работал как в Тартуском новом театре, так и в театре «Ванемуйне»​. Также он снимался в фильмах «Невидимая борьба» и «О2».

5 июня этого года дочь эстонского музыканта Лаури Саатпалу, Каролина,​ сообщила в Facebook о смерти брата, которому было всего 26 лет.

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А несколько дней назад Лаури Саатпалу на своей странице в Facebook поделился снимками с места захоронения его сына.​​

«Дом Экке теперь готов, его соседями стали одна прабабушка, которая была танцовщицей, другая прабабушка, работавшая в театре, бабушка-администратор театра и дедушка-актер. Идея памятника, расположенного на кладбище Пярнамяэ, принадлежит отцу одноклассника Экке, Кайдо Киви, а работу выполнили одноклассник Тристан и команда Kivi Projekt. Теперь туда можно прийти и написать, нарисовать что-нибудь на песке или снегу, если появится желание», - пишет Лаури Саатпалу.

Саатпалу благодарит всех, кто поддерживал их семью, и обещает, что следующим проектом станет книга стихов Экке. Однако музыкант предупреждает, что на это потребуется чуть больше времени.