Скончался актер Экке Мяртен Хеклес, сын Лаури Саатпалу, солиста ансамбля Dagö.
Умер сын известного эстонского музыканта
Дочь Лаури Каролина Саатпалу сообщила о смерти брата в социальных сетях.
«Мой младший брат Экке скончался вчера», - написала дочь Лаури Каролина в посте на Facebook. «Пожалуйста, уважайте частную жизнь нашей семьи во время траура, и мы обязательно сообщим вам, когда состоятся похороны, чтобы мы все вместе могли попрощаться с ним. Покойся с миром, мой лучший друг».
Экке Мяртен Хеклес работал в Тартуском новом театре и в театре «Ванемуйне». Помимо прочего, он снимался в таких фильмах, как Nähtamatu võitlus «Невидимая борьба» и «О2».