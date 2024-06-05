Умер сын известного эстонского музыканта

«Мой младший брат Экке скончался вчера», - написала дочь Лаури Каролина в посте на Facebook. «Пожалуйста, уважайте частную жизнь нашей семьи во время траура, и мы обязательно сообщим вам, когда состоятся похороны, чтобы мы все вместе могли попрощаться с ним. Покойся с миром, мой лучший друг».