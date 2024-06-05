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Умер сын известного эстонского музыканта

Limon.ee
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Экке Мертен Хеклес в спектакле Laul õnnest, премьера которого состоялась в феврале 2020 года.
Экке Мертен Хеклес в спектакле Laul õnnest, премьера которого состоялась в феврале 2020 года. Фото: Margus Ansu

Скончался актер Экке Мяртен Хеклес, сын Лаури Саатпалу, солиста ансамбля Dagö.

 

Дочь Лаури Каролина Саатпалу сообщила о смерти брата в социальных сетях.

«Мой младший брат Экке скончался вчера», - написала дочь Лаури Каролина в посте на Facebook. «Пожалуйста, уважайте частную жизнь нашей семьи во время траура, и мы обязательно сообщим вам, когда состоятся похороны, чтобы мы все вместе могли попрощаться с ним. Покойся с миром, мой лучший друг».

Экке Мяртен Хеклес работал в Тартуском новом театре и в театре «Ванемуйне». Помимо прочего, он снимался в таких фильмах, как Nähtamatu võitlus «Невидимая борьба» и «О2».

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