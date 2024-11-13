«ВЕЗДЕ ЭКОНОМЯТ!» В популярной сети магазинов в Эстонии уменьшили скидку на продукты с истекающим сроком годности

Еще в начале прошлого года мы писали, что в магазинах Selver скидка на товары с истекающим сроком годности уменьшилась с 50 до 30 процентов. Тогда постоянная клиентка пожаловалась, что чувствует себя обманутой.

«Каждое утро перед работой захожу в Torupilli Selver. Покупаю на работу завтрак и обед. Всегда стараюсь брать уцененные салаты или готовые блюда, так как считаю, что это не только выгодно, но и воспитывает разумное потребление в обществе. В магазине всегда с утра были скидки в 50 процентов. Однако в последнее время магазин ограничился скидкой в 30 процентов! Срок годности подходит уже вот-вот, а скидка маленькая - не честно! Считаю, что это просто жадность магазина. Обидно», - написала тогда Валерия.

Теперь же и магазины Lidl уменьшили скидку на уцененные товары: раньше она составляла 30 процентов, теперь же - всего 25. Стоит отметить, что в отличии от других сетей, в Lidl уценку на продукты ставят примерно за три дня до выхода срока годности. Однако в некоторых других сетях магазинов скидка на продукт, у которого заканчивается срок годности в этот день, доходит до 50 процентов.

Житель Таллинна Алексей считает, что клиенты привыкли видеть оранжевую наклейку с приятной надписью -30, означающую, что цена уменьшится практически на треть. «А для некоторых жителей Эстонии, выбирающих уцененные товары, и эти казалось бы незначительные пять процентов играют большую роль. Везде экономят, а люди платят только больше», - отметил он.

Специалист по связям с общественностью Lidl Eesti Каспар Кютт считает, что учитывая и без того низкие цены на все товары, скидка 25 процентов предоставляет клиентам сети отличную возможность сделать покупки еще более выгодно.

«Тем не менее, мы оставляем нашим клиентам большой выбор, предлагая товары по сниженной цене уже за несколько дней до истечения срока годности, чтобы покупатели могли дольше наслаждаться выгодными покупками», - добавил он.