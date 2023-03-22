БЫЛО -50%, А СТАЛО -30% ⟩ Клиент негодует: Selver больше не хочет спасать продукты с истекающим сроком годности?

«Я чувствую себя обманутой! Я каждое утро изо дня в день перед работой захожу в Torupilli Selver. И покупаю на работу завтрак и обед. Всегда стараюсь брать уцененные салаты или готовые блюда, так как считаю, что это не только выгодно, но и воспитывает разумное потребление в обществе. В магазине всегда с утра были скидки -50%. Однако в последнее время магазин ограничился скидкой в -30%, и это ужасно неудобно, я чувствую, что меня обманывают! Срок годности подходит уже вот-вот, а скидка маленькая – не честно! Считаю, что это просто жадность магазина. Обидно», – написала Валерия (имя изменено, известно редакции).