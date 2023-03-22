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БЫЛО -50%, А СТАЛО -30% ⟩ Клиент негодует: Selver больше не хочет спасать продукты с истекающим сроком годности?

Комментарий торговой сети!
Светлана Карабут
, старший редактор Limon.ee
Клиент негодует: Selver больше не хочет спасать продукты с истекающим сроком годности?
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Фотография из Torupilli Selver, которая была сделана во второй половине рабочего дня.
Фотография из Torupilli Selver, которая была сделана во второй половине рабочего дня. Фото: Lugeja foto

«Я чувствую себя обманутой!» – пожаловалась жительница Таллинна в редакцию портала Limon.ee. Постоянная клиентка магазина Selver отмечает, что привычная скидка в -50% в последние время превратилась в скидку -30%.

«Я чувствую себя обманутой! Я каждое утро изо дня в день перед работой захожу в Torupilli Selver. И покупаю на работу завтрак и обед. Всегда стараюсь брать уцененные салаты или готовые блюда, так как считаю, что это не только выгодно, но и воспитывает разумное потребление в обществе. В магазине всегда с утра были скидки -50%. Однако в последнее время магазин ограничился скидкой в -30%, и это ужасно неудобно, я чувствую, что меня обманывают! Срок годности подходит уже вот-вот, а скидка маленькая – не честно! Считаю, что это просто жадность магазина. Обидно», – написала Валерия (имя изменено, известно редакции).

Фотография из Torupilli Selver, которая была сделана во второй половине рабочего дня.
Фотография из Torupilli Selver, которая была сделана во второй половине рабочего дня. Фото: Lugeja foto
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