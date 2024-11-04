«Воспитывать подростка сложнее, нежели выгуливать на поводке»: психолог о произошедшем в таллиннском контактном зоопарке

«Нарушения идентификации, если это психопатология, характеризуются тем, что пациент не просто надевает не свойственную ему маску, меняет манеры поведения, а патологически вживается в эту роль: убежден, что он иной. Если же подросток ходит спокойно в школу, общается с друзьями, а периодически превращается в животное, – означает для психиатра, что ребенок осознает, где он настоящий, а где играет в модную игру. Значит, эти проявления являются не психопатологическими симптомами, а феноменами субкультуры или психологическими, например, возрастными особенностями», – объясняет психолог.

Важно понять, где грань, за которой заканчивается увлечение, где игра перерастает в шалость, а где начинается угроза психологической безопасности ребенка. Ведь манифестировать ребенок начинает тогда, когда ищет себя, а квадробика и териантропия – это яркий способ избегающего поведения.

По словам Хийело-Архиповой, квадробингом спасаются дети, которым не хватает внимания родителей, педагогов, а главное – признания ровесников. И когда квадробика развивает тело, компенсирует низкую самооценку и подражательные реакции ровесникам, она помогает искать себя. А вот, если ребенок начинает царапаться, есть из мисок, ходить на поводках и кусаться, это звоночки нарушения психики. Это побег от себя, точнее, от сепарации – психологического и эмоционального отделения ребенка от родителей в самостоятельную взрослую жизнь.