В пятницу, 1 ноября, мы писали о необычном инциденте, когда в Papagoide Paradiis пришла бабушка с внуком-квадробером, который своим поведением напугал не только сотрудников контактного зоопарка, но и птиц обитающих там. Психолог Ольга Хийело-Архипова прокомментировала произошедшее и объяснила, почему родители подыгрывают своим детям.
«Воспитывать подростка сложнее, нежели выгуливать на поводке»: психолог о произошедшем в таллиннском контактном зоопарке
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Психолог и психотерапевт в методе позитивной психотерапии Ольга Хийело-Архипова сразу же отмечает, что для психиатров не существует точного определения, как именно должен вести себя нормальный человек: «Правильный ответ – многообразно». Она объясняет, что вести себя как животное и идентифицировать себя с ним – это разные вещи.
«Патологическая идентичность – либо ты человек, либо животное. Иного не дано. Существует редкое для психиатрии расстройство, когда пациент двулик. Такое явление называется множественным расстройством личности или диссоциативным расстройством идентичности. При этом в пациенте чередуется появление различных человеческих сущностей, и одна, как правило, не знает о другой. Но к квадроберам это точно не относится», – подчеркивает психолог.
По словам Ольги Хийело-Архиповой, для каждого временного периода характерны свои субкультуры: битники, хиппи, панки, готы, скины, эмо, аниме, киберпанки, скейтбордисты, териантропы и так далее. Возникновение субкультур связано с тем, что человек сталкивается с проблемой самоидентификации и выбора своего места в жизни. Сейчас такой субкультурой стал квадробинг.
«Сегодня мы назовем это квадробингом и запретим, а завтра это движение переназовут. Запрет вызывает интерес. На мой взгляд, внимание должно быть сосредоточено на причинах интереса к этой тематике», – отмечает Ольга Хийело-Архипова.
Она объясняет, что видит в этом новом движении эскапизм или желание родителей увести детей от реальности. «Согласитесь: воспитывать и быть в контакте с подростком гораздо сложнее, нежели выгуливать на поводке. Я вижу опасность в сфере самоидентификации», – комментирует она.
«Нарушения идентификации, если это психопатология, характеризуются тем, что пациент не просто надевает не свойственную ему маску, меняет манеры поведения, а патологически вживается в эту роль: убежден, что он иной. Если же подросток ходит спокойно в школу, общается с друзьями, а периодически превращается в животное, – означает для психиатра, что ребенок осознает, где он настоящий, а где играет в модную игру. Значит, эти проявления являются не психопатологическими симптомами, а феноменами субкультуры или психологическими, например, возрастными особенностями», – объясняет психолог.
Важно понять, где грань, за которой заканчивается увлечение, где игра перерастает в шалость, а где начинается угроза психологической безопасности ребенка. Ведь манифестировать ребенок начинает тогда, когда ищет себя, а квадробика и териантропия – это яркий способ избегающего поведения.
По словам Хийело-Архиповой, квадробингом спасаются дети, которым не хватает внимания родителей, педагогов, а главное – признания ровесников. И когда квадробика развивает тело, компенсирует низкую самооценку и подражательные реакции ровесникам, она помогает искать себя. А вот, если ребенок начинает царапаться, есть из мисок, ходить на поводках и кусаться, это звоночки нарушения психики. Это побег от себя, точнее, от сепарации – психологического и эмоционального отделения ребенка от родителей в самостоятельную взрослую жизнь.
Психолог напоминает, что у всего есть две стороны: субкультура фурри и кваброберов может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на жизнь детей и подростков.
Положительные стороны:
- Развитие креативности. Создание костюмов и персонажей прокачивает навык воображения и творческие способности.
- Социализация. Мероприятия предоставляют возможность для общения и нахождения друзей со схожими интересами.
- Самовыражение и поддержка. Возможность показать себя и получить одобрение от единомышленников.
Отрицательные стороны:
- Социальная изоляция. Чрезмерное увлечение фурри, квадробингом может отдалить ребенка от реальной жизни и сократить круг общения вне субкультуры.
- Злоупотребления и издевательства. В некоторых случаях дети могут стать объектом насмешек или непонимания со стороны сверстников.
- Психологические проблемы. Глубокое погружение в фантазийный мир может стать механизмом избегания реальных проблем и привести к трудностям в социальной адаптации: изоляция, депрессии.
- Психические заболевания. Например, привести к диссоциативному расстройству идентичности.
Ольга Хийело-Архипова отмечает: главное, что происходит с теми, кто заигрывается в перевоплощения в животных, – у них так растормаживаются сферы эмпатии и сексуальности. Это ведет к разрушению стыда, а чувство интимного стыда – один из главных показателей психической нормы.
«Это все крайние варианты исхода событий. Важно наблюдать и разговаривать со своим ребенком, чтобы такого не допустить. Если в процессе изучения себя подросток выйдет за рамки, родители обязательно должны прийти к нему на помощь», – заключает она.