ВИДЕО Бабушка выгуливала внука-квадробера в таллиннском контактном зоопарке и напугала его сотрудников

«Это был подросток лет 12. Он был одет в костюм черной кошки - маска, хвост, перчатки. Весь период нахождения в зоопарке он передвигался только на четвереньках, высоко подпрыгивал, давал себя погладить другим посетителям и выполнял команды бабушки», - рассказывают нам сотрудники Papagoide Paradiis.

По их словам, бабушка подростка гладила внука-квадробера по голове и со всей серьезностью отдавала ему команды. «Она говорила ему: "Сидеть! Хорошая кошечка!". Она даже надела ему бахилы на все четыре "лапы": и на ноги, и на руки», - вспоминают тот день работники контактного зоопарка с попугаями.

Как рассказал представитель Papagoide Paradiis, девушка, которая в тот день работала в зоопарке была очень удивлена и обеспокоена увиденным, но бабушка заверила, что ее «кот» не кусается. «Хозяйка кота» также отметила, что сейчас среди подростков модно быть квадроберами, и хотя она сама считает это странным, иногда все же с удовольствием подыгрывает своему внуку.

Комментарий Департамента социального страхования: Ведущий специалист отдела детского благополучия Департамента социального страхования Марилин Кююнарпуу: - Родителям можно посоветовать быть понимающими, выслушивать и поддерживать своих детей, одновременно устанавливая четкие границы, чтобы сохранять баланс между самовыражением и безопасностью. Помимо самовыражения, важно, чтобы ребенок учился учитывать нормы общественного пространства и уважать других людей.