Ремонт автомата по продаже свечей, разбитого на одном из эстонских кладбищ, обошелся в четырехзначную сумму

31 августа 2023 года компания Rentaablit OÜ установила на кладбище Росма автомат для свечей, где можно приобрести различные виды свечей и другие необходимые для кладбища мелочи. 21 октября поздним вечером аппарат был опрокинут, а через пару дней разбили стекло автомата со свечами. Люди были потрясены таким поступком, так как никто не мог предположить, что кто-то придет на кладбище, чтобы заниматься вандализмом и кражей.

Из автомата украли все энергетические напитки Red Bull и шоколадные батончики Kinder Bueno. Свечи и деньги украдены не были.

Представитель фирмы Rentaablit OÜ Кристин Семм, которая сделала пост в группе Facebook Põlva kodanik, хочет поблагодарить всех, кто предложил помощь в восстановлении автомата на кладбище Росма. «Сообщаю, что автомат работает исправно, и вы можете приобрести свечи для своих близких на кладбище в День поминовения усопших», - написала она в своем посте.

Семм рассказала изданию Elu24, что им удалось взять необходимые детали со второго автомата, чтобы как можно быстрее починить аппарат со свечами. «Мы пока не можем назвать точную сумму, но она составляет примерно 1 000 евро», - сообщила она.

Семм добавила, что в ближайшее время возле автомата со свечами будет установлена камера наблюдения, которая, как они надеются, предотвратит дальнейший попытки краж и вандализма.