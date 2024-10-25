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ФОТО На одном из эстонских кладбищ орудуют вандалы: за помощь в их поиске объявлено вознаграждение

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Фото: Põlva vallavalitsus

В Facebook группе Põlva kodanik появилась новость о том, что вандалы сломали автомат для свечей на кладбище Росма. За помощь в поиске злоумышленников объявлено вознаграждение.

31 августа 2023 года компания Rentaablit OÜ установила на кладбище Росма автомат для свечей, где можно приобрести различные виды свечей и другие необходимые для кладбища мелочи.

Однако вандалы разгромили этот торговый автомат.

«Похоже, что одного раза им оказалось недостаточно. Сообщаю, что в результате этого акта автомат для свечей на кладбище Росма сломан, и теперь некоторое время невозможно будет приобрести свечи в Росма», - пишет Кристин в Facebook группе Põlva kodanik и делится фотографией. Стекло автомата разбито.

Разбитый автомат со свечами.
Разбитый автомат со свечами. Фото: Erakogu

«У кого есть информация, которая поможет нам найти злоумышленника, пожалуйста, дайте знать. Помощники будут вознаграждены за помощь», - говорит она.

Перед тем как разбить, автомат опрокинули

Перед тем как разбить стекло, торговый автомат опрокинули, а затем, по словам автора поста, ударили ногой. Автор поста Кристин пишет:

«Эй, ты, кто поздно вечером 21.10.2024 около 23:00 вместе со своими друзьями опрокинул торговый автомат на кладбище Росма и пинал его ногой. Сообщаю тебе, что этот автомат не из дешевых, и твой хулиганский поступок нанес нам значительный ущерб».

Перевернутый автомат со свечами.
Перевернутый автомат со свечами. Фото: Erakogu

«В дело уже вмешалась полиция, которая осмотрела место происшествия и провела все необходимые действия для расследования.

Поэтому мы даем тебе возможность самому признаться в совершенном поступке. В связи с этим мы также требуем возмещения ущерба, но в случае признания мы снизим сумму компенсации по договоренности.

В противном случае, если ты не признаешься, дело будет передано официально, и против тебя начнется производство по делу о проступке. В этом случае тебе придется возместить весь материальный ущерб, который ты нанес своим поступком.

Поэтому я также обращаюсь к тебе, житель Пылва. Если у тебя есть какие-либо уточняющие доказательства по этому делу, пожалуйста, свяжись со мной через Messenger».

«Какой-то "шутник" прочитал надпись "НАКЛОНИ". И затем опрокинул этот автомат», - говорится в комментариях. «Пришел издеваться над мертвыми? Этот поступок вернется тебе», - пишет другой комментатор. «Очень печально. Такой человек не заслуживает даже свечей на своей могиле. Пожалуйста, не лишай этой возможности тех, кто хочет поставить свечу на могилу!»

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