В эти дни в Эстонии гостит актриса Варвара Шмыкова. Вчера вместе со своей командой они отыграли «Клуб разбитых сердец» в Нарве, а сегодня заселились в таллиннский отель. Уже завтра необычный спектакль-диалог увидит столичный зритель.
ВИДЕО ⟩ «Такого не было ни в одном городе!» Варвара Шмыкова изумилась тем, как ее встретила Нарва
Встреча жителей Таллинна с романтическим сюжетом состоится в субботу вечером, 2 ноября, в Центре русской культуры. Главную роль в спектакле «Клуб разбитых сердец» играет звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова. Впрочем, она же режиссер и продюсер этой постановки.
Партнером Шмыковой на сцене станет актер театра и кино Никита Еленев. Зрителей ждет откровенный и честный разговор о любви между актерами и аудиторией, в котором каждый сможет увидеть частичку себя. В Таллинн Варвара Шмыкова приехала с мужем и годовалым сыном. Так повелось, что с ним она ездит на гастроли постоянно. Нам удалось задать актрисе несколько вопросов.
«Нарва нас встретила очень тепло, если говорить про спектакль, - говорит Варвара Шмыкова. - А сегодня мы проснулись, и за окном был снегопад, огромные хлопья снега, я не могла глаз оторвать. И была очень удивлена, еще же не зима вроде бы!»
По Нарве актриса гуляла с коляской, но говорит, что успели они с сыном и мужем лишь посмотреть на эстонско-российскую границу - трепетное зрелище для человека, который из-за войны покинул родину и теперь живет в Германии. Видеороликом, на котором на одной стороне реки развивается эстонский флаг, а на другой российский, Шмыкова даже поделилась на своей странице в Instagram.
«Мы только взглянули на две крепости, смотрящие друг на друга. Потому что у нас такой экспресс-тур, мы приезжаем, играем, уезжаем, поэтому, к сожалению, в Нарве мы только границу и увидели», - говорит Варвара Шмыкова.
Актриса признается, что ездить с годовалым ребенком на гастроли - это вовсе не необходимость, а скорее, нежелание расставаться.
«Это очень весело, это держит в тонусе. У нас даже нет желания расставаться. Речь не о том, что нам некому его оставить. Нам очень здорово путешествовать втроем, показывать Луке наших друзей, нашу жизнь, закулисье. Мне кажется, что он очень круто растет в таких условия. У Корнея - моего старшего - были такие же условия, только гастролировали мы тогда по России в основном».
Пока мама играет на сцене, маленький Лука времени зря не теряет: либо спит, либо ест, либо гуляет с папой, но в конце спектакля традиционно выходит к зрителям на поклон.
«Клуб разбитых сердец» - спектакль о любви, в нем нет ни слова о политике.
«Это звучит максимально многообещающе и пафосно, и банально, к сожалению, он правда о любви», - с улыбкой разводит руками Шмыкова.
Что же такое любовь и всегда ли это доброе чувство? Именно об этом Шмыкова и ее партнер по сцене хотят пообщаться со зрительным залом, ведь эта постановка необычная, это - спектакль-диалог.
«Я хотела, чтобы на сцене не было актеров, была я - Варя, и мой партнер - Никита, завтра вы все сами увидите. Это максимально чисто, открыто, искреннее, про нас и про вас», - говорит Варвара Шмыкова.
Сложно ли раскачать жителей Эстонии на диалог? «В Нарве это получилось, более того, у нас есть один момент в спектакле, не буду спойлерить, но я была очень удивлена, как начал вести себя зритель в Нарве. Я через каждое слово говорила «Господи, Нарва, вау, вот это да! Такого не было ни в одном городе!».
Возрастной ценз в «Клуб разбитых сердец» 16+, но Варвара Шмыкова отмечает, что ее 7-летний сын был на спектакле. «Ничего провокационного там нет, просто есть литература Джеймса Джойса, отрывок, где есть одна откровенная фраза, - говорит Шмыкова. - Приходите! Вы такого еще не видели!»