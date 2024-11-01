ВИДЕО «Такого не было ни в одном городе!» Варвара Шмыкова изумилась тем, как ее встретила Нарва

Актриса признается, что ездить с годовалым ребенком на гастроли - это вовсе не необходимость, а скорее, нежелание расставаться.

«Это очень весело, это держит в тонусе. У нас даже нет желания расставаться. Речь не о том, что нам некому его оставить. Нам очень здорово путешествовать втроем, показывать Луке наших друзей, нашу жизнь, закулисье. Мне кажется, что он очень круто растет в таких условия. У Корнея - моего старшего - были такие же условия, только гастролировали мы тогда по России в основном».

Варвара Шмыкова потерла нос таллиннскому трубочисту. На счастье! Фото: Konstantin Sednev

Пока мама играет на сцене, маленький Лука времени зря не теряет: либо спит, либо ест, либо гуляет с папой, но в конце спектакля традиционно выходит к зрителям на поклон.

«Клуб разбитых сердец» - спектакль о любви, в нем нет ни слова о политике.

«Это звучит максимально многообещающе и пафосно, и банально, к сожалению, он правда о любви», - с улыбкой разводит руками Шмыкова.

Что же такое любовь и всегда ли это доброе чувство? Именно об этом Шмыкова и ее партнер по сцене хотят пообщаться со зрительным залом, ведь эта постановка необычная, это - спектакль-диалог.

«Я хотела, чтобы на сцене не было актеров, была я - Варя, и мой партнер - Никита, завтра вы все сами увидите. Это максимально чисто, открыто, искреннее, про нас и про вас», - говорит Варвара Шмыкова.

Сложно ли раскачать жителей Эстонии на диалог? «В Нарве это получилось, более того, у нас есть один момент в спектакле, не буду спойлерить, но я была очень удивлена, как начал вести себя зритель в Нарве. Я через каждое слово говорила «Господи, Нарва, вау, вот это да! Такого не было ни в одном городе!».

Возрастной ценз в «Клуб разбитых сердец» 16+, но Варвара Шмыкова отмечает, что ее 7-летний сын был на спектакле. «Ничего провокационного там нет, просто есть литература Джеймса Джойса, отрывок, где есть одна откровенная фраза, - говорит Шмыкова. - Приходите! Вы такого еще не видели!»