ИНТЕРВЬЮ Варвара Шмыкова едет в Эстонию с годовалым сыном: «Сейчас любовь нам всем необходима!»

Осенью в Эстонии покажут спектакль-диалог «Клуб разбитых сердец», в котором играет Варвара Шмыкова. Мы пообщались с актрисой и узнали, что к нам она приедет не одна, а с годовалым сыном.

Встреча жителей Эстонии с романтическим сюжетом состоится 31 октября в Нарве, а 2 ноября - в Таллинне. Главную роль в спектакле «Клуб разбитых сердец» играет звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова. Впрочем, она же режиссер и продюсер этой постановки.

Партнером Шмыковой на сцене станет актер театра и кино Никита Еленев. Зрителей ждет откровенный и честный разговор о любви между актерами и аудиторией, в котором каждый сможет увидеть частичку себя.

Варвара Шмыкова - актриса театра и кино, мать двоих сыновей и просто сильная женщина. В 2021 году она развелась с первым супругом Евгением Козловым, с которым прожила в браке десять лет и воспитывала сына Корнея. В 2022 году актриса вышла замуж за диджея Даниила Радлова, из-за войны переехала в Берлин, а в июле 2023 года стала мамой во второй раз: у нее родился сын Лука. Именно с ним Варвара ездит на гастроли.

- Варвара, в Эстонию едете впервые?

- В Таллинне я буду во второй раз! В прошлый наш приезд мы добирались на поезде из Москвы с нашим театром «Июльансамбль» (Речь идет о 2017 годе - прим.ред). Мы привозили спектакль в Русский театр, и тогда я была с еще маленьким Корнеем. А в этот раз буду с маленьким Лукой.

Годовалый Лука сопровождает маму на гастролях. Фото: Из архива Варвары Шмыковой

- Никогда не рассматривали страны Балтии как место, куда можно переехать жить?