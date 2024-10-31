В ночь на 28 октября жители Эстонии возвращались из Турции, однако долететь без приключений не удалось. Теперь стала известна причина, по которой самолет был вынужден совершить аварийную посадку.
Авиакомпания объяснила, почему рейс Анталья-Таллинн был вынужден совершить аварийную посадку
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Основатель агентства Nova PR, занимающегося вопросами коммуникации SunExpress Türkiye, Айшин Басмаджи говорит, что 28 октября 2024 года рейс XQ498 авиакомпании SunExpress, следовавший по маршруту Анталья-Таллинн, вернулся в аэропорт Антальи в качестве меры предосторожности из-за подозрения на повреждение шасси во время взлета.
«Самолет успешно приземлился в Анталье. Все пассажиры и члены экипажа покинули борт самостоятельно обычным способом. Пока самолет проходил техническую проверку, пассажиры пересели на другой рейс. Для SunExpress безопасность наших гостей и экипажа всегда остается приоритетом», - добавил Басмаджи.