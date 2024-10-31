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Авиакомпания объяснила, почему рейс Анталья-Таллинн был вынужден совершить аварийную посадку

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Самолет SunExpress. Фото иллюстративное.
Самолет SunExpress. Фото иллюстративное. Фото: Jochen Tack via www.imago-images.de

В ночь на 28 октября жители Эстонии возвращались из Турции, однако долететь без приключений не удалось. Теперь стала известна причина, по которой самолет был вынужден совершить аварийную посадку.

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Основатель агентства Nova PR, занимающегося вопросами коммуникации SunExpress Türkiye, Айшин Басмаджи говорит, что 28 октября 2024 года рейс XQ498 авиакомпании SunExpress, следовавший по маршруту Анталья-Таллинн, вернулся в аэропорт Антальи в качестве меры предосторожности из-за подозрения на повреждение шасси во время взлета.

«Самолет успешно приземлился в Анталье. Все пассажиры и члены экипажа покинули борт самостоятельно обычным способом. Пока самолет проходил техническую проверку, пассажиры пересели на другой рейс. Для SunExpress безопасность наших гостей и экипажа всегда остается приоритетом», - добавил Басмаджи.

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