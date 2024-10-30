В среду утром на судебном заседании по делу Сильдару в течение нескольких часов обсуждали, кто и сколько инвестировал в карьеру Келли и кто имел доступ к ее банковской карте.
«Он сказал: если вы хотите свою комнату в доме, вам надо тоже внести вклад». Келли Сильдару и ее мать высказались в суде
Если в понедельник Тынис Сильдару опоздал на заседание суда на несколько минут, то в среду он пришел раньше. Перед началом слушания он с улыбкой напомнил присутствующим в зале, что все происходящее не стоит воспринимать как драму, а скорее как комедию!
По словам Келли Сильдару, которая подала гражданский иск против отца на сумму свыше 211 000 евро, Тынис приобрел акции компании Tallinna Vesi на средства, полученные от спонсоров Келли, от имени НКО Kelly & Henry Sildaru Suusaklubi. Впоследствии акции были изъяты, однако деньги за них Келли не получила. Кроме того, Тынису предъявлено обвинение в присвоении: он незаконно использовал заработанные несовершеннолетней дочерью средства в своих интересах и в интересах третьих лиц.
Келли на заседании призналась, что, будучи несовершеннолетней, она не была осведомлена по поводу финансов и контрактов. По ее словам, она не знала, какие суммы и куда именно поступали. «Я была маленькой, и меня это не интересовало», - призналась она. Также ее личная банковская карта находилась у отца вплоть до лета 2019 года.
В один момент, когда отношения в семье ухудшились, отец, по словам Келли, заявил, что они с матерью больше не могут жить в доме, так как он принадлежит ему. «Тогда я ничего не заподозрила, потому что вообще не знала, кому принадлежит дом. Я предполагала, что дом был приобретен на деньги родителей. Ведь это нормально, что родители выбирают место, где семья будет жить и совершают покупку», - сказала Келли. Лишь позже от адвокатов она узнала, что отец якобы перевел около 400 000 евро с ее банковского счета на свой, и на эти деньги был куплен дом.
Во время заседания лицо Тыниса выражало множество эмоций: он смотрел в потолок, ухмылялся, качал головой и время от времени с улыбкой оглядывал зал.
«Можно ли сказать, что Тынис полностью посвятил себя вашей спортивной деятельности и деятельности вашего брата?» - спросил адвокат отца Келли, Яанус Техвер. «Да, можно так сказать», - ответила Сильдару, добавив, что в первые годы ее карьеры отец работал по найму, но в какой-то момент уволился. Он стал ее тренером, снимал видео, смазывал лыжи и якобы искал спонсоров. В каком объеме он занимался поиском спонсоров, Келли сегодня сказать не могла.
«Было ли это общим решением семьи?» - продолжил Техвер. «Нас с братом никто не спрашивал, но это обсуждалось за ужином», - вспомнила Келли, рассказывая об уходе отца с работы. Однако о том, за счет чего покрывались ежедневные расходы семьи и поездки, Келли тогда, будучи маленькой девочкой, не задумывалась и не спрашивала никого.
Карманные деньги из призового фонда
«Как-то отец сказал, что я и мой брат получим 25 процентов от призового фонда на двоих», - вспомнила Келли. Это были карманные деньги для них с братом. Наличными. Какие это были точно суммы, она уже точно не помнит. Однако Сильдару отметила, что за первое место на X-играх, где выигрыш составили около 20 000 евро, карманные деньги они уже не получили.
Дети Тыниса якобы получали долю от призового фонда только в отдельных случаях. Когда началось строительство дома, карманных денег они уже не получали. «Он сказал, что если мы хотим свою комнату в доме, то карманных денег больше не будет, - рассказала Келли. - Я поняла, что когда строительство дома начнется, если мы хотим там жить и получить свою комнату, нам тоже нужно будет внести свой вклад и пожертвовать призовыми деньгами».
В результате компромисса, к которому Сильдару пришли в 2019 году, дом все же остался за Келли. В суде она отметила, что не могла туда переехать, поскольку ее отец и брат освободили дом только в 2023 году. «Они отказывались его освобождать», - отметила она.
Говоря об акциях Tallinna Vesi, вокруг которых поднялся шум, Келли сказала, что в детстве слышала это слово дома, но тогда не понимала, о чем шла речь.
На скамье свидетелей также сидела мать Келли, Лилиан Талвинг.
«Сказал, что дом и имущество оформлены на его имя...»
Лилиан также вспомнила момент, когда поднялась тема денег: «Тынис начал утверждать, что мы не можем переехать в наш дом, если не сделаем так, как он хочет. Он сказал, что дом и имущество оформлены на его имя, он заберет деньги и уедет на Филиппины. Мне это показалось абсолютно неправильным и несправедливым».
Она отметила, что банковская карта несовершеннолетней Келли - на которую поступали премии и выигрыши - была у Тыниса. Он контролировал поступления и использование средств. «У нас было к нему полное доверие», - отметила мать Келли. Однако она пояснила, что стипендии и призовые деньги поступали на личный счет Келли, международные спонсорские выплаты проходили на счет лыжного клуба менеджера Майкла Спенсера, а средства от местных спонсоров поступали через лыжный союз.
Лилиан отметила, что не оставила свою работу, хотя Тынис предлагал ей присоединиться к ним. Но она не хотела зависеть от Тыниса. «Я использовала только средства, которые были на моем банковском счете. Время от времени Тынис также переводил деньги со своего банковского счета на покрытие повседневных расходов», - сказала она.
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Перед перерывом судья Катре Полякова подвела итоги, добавив: «Вы здесь утверждаете о стольком, но доказательства представлены лишь в отдельных фрагментах».
Заседания продолжатся на следующей неделе.