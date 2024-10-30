«Он сказал: если вы хотите свою комнату в доме, вам надо тоже внести вклад». Келли Сильдару и ее мать высказались в суде

Если в понедельник Тынис Сильдару опоздал на заседание суда на несколько минут, то в среду он пришел раньше. Перед началом слушания он с улыбкой напомнил присутствующим в зале, что все происходящее не стоит воспринимать как драму, а скорее как комедию!

По словам Келли Сильдару, которая подала гражданский иск против отца на сумму свыше 211 000 евро, Тынис приобрел акции компании Tallinna Vesi на средства, полученные от спонсоров Келли, от имени НКО Kelly & Henry Sildaru Suusaklubi. Впоследствии акции были изъяты, однако деньги за них Келли не получила. Кроме того, Тынису предъявлено обвинение в присвоении: он незаконно использовал заработанные несовершеннолетней дочерью средства в своих интересах и в интересах третьих лиц.

Келли на заседании призналась, что, будучи несовершеннолетней, она не была осведомлена по поводу финансов и контрактов. По ее словам, она не знала, какие суммы и куда именно поступали. «Я была маленькой, и меня это не интересовало», - призналась она. Также ее личная банковская карта находилась у отца вплоть до лета 2019 года.