Семья Сильдару снова встретилась в суде: доходы ребенка не предназначены для содержания всей семьи

«Приветствую», - сказал Тынис Сильдару с улыбкой, появившись в зале спустя пару минут после начала заседания, и извинился за опоздание.

Так семья Сильдару снова собралась в зале суда.

Прокурор Леэлет Кивиоя обвиняет Тыниса Сильдару в присвоении средств. Согласно обвинению, он перевел со счета несовершеннолетней дочери на свой счет около 400 000 евро, снял около 28 000 евро наличными, перевел 5 000 евро своей матери и около 90 000 евро - на счета Генри Сильдару. Также Тынис совершил переводы на счет НКО Kelly & Henry Sildaru Suusaklubi на сумму более 37 000 евро.

Вопрос в том, были ли эти средства использованы в интересах Келли.

Тынис Сильдару не признал себя виновным в присвоении средств дочери. В суде он подтвердил, что не согласен с обвинениями.

Прокурор на заседании отметил, что доходы ребенка по закону не предназначены для содержания всей семьи. «Содержание остальных членов семьи не является обязанностью ребенка», - подчеркнул прокурор.

Защитник Тыниса Стелла Вебер сослалась на недавно вышедший документальный фильм «Келли: мечта кого-то другого», посвященный Келли Сильдару.