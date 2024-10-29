Прокурор и адвокат Келли Сильдару считают, что ее отец незаконно использовал спонсорские средства дочери, в то время как защита Тыниса видит ситуацию иначе. «Разве Келли и ее команда должны были работать бесплатно или за деньги, которые возникли из ниоткуда?» - заявила защитник Стелла Вебер на заседании в понедельник.
Семья Сильдару снова встретилась в суде: доходы ребенка не предназначены для содержания всей семьи
«Приветствую», - сказал Тынис Сильдару с улыбкой, появившись в зале спустя пару минут после начала заседания, и извинился за опоздание.
Так семья Сильдару снова собралась в зале суда.
Прокурор Леэлет Кивиоя обвиняет Тыниса Сильдару в присвоении средств. Согласно обвинению, он перевел со счета несовершеннолетней дочери на свой счет около 400 000 евро, снял около 28 000 евро наличными, перевел 5 000 евро своей матери и около 90 000 евро - на счета Генри Сильдару. Также Тынис совершил переводы на счет НКО Kelly & Henry Sildaru Suusaklubi на сумму более 37 000 евро.
Вопрос в том, были ли эти средства использованы в интересах Келли.
Тынис Сильдару не признал себя виновным в присвоении средств дочери. В суде он подтвердил, что не согласен с обвинениями.
Прокурор на заседании отметил, что доходы ребенка по закону не предназначены для содержания всей семьи. «Содержание остальных членов семьи не является обязанностью ребенка», - подчеркнул прокурор.
Защитник Тыниса Стелла Вебер сослалась на недавно вышедший документальный фильм «Келли: мечта кого-то другого», посвященный Келли Сильдару.
«Само название намекает, что достижение мирового уровня было не мечтой девушки, а кого-то другого», - сказала адвокат и добавила: «Исключительные достижения Келли затмевают тот факт, что достичь мирового уровня и удержаться на нем требует не только таланта, но и огромной силы воли и преданности. Рядом со спортсменом должны быть тренер и команда, которым также приходится жертвовать многим».
По словам защитника, Тынис посвятил себя тому, чтобы Келли стала лучшей в мире. А для этого нужны деньги, и немалые. «Разве работа Келли и ее команды должна была проходить бесплатно или за деньги, которые появились неизвестно откуда?» - задался вопросом адвокат. «Суть обвинения сводится к тому, что многолетняя работа и преданность Тыниса Сильдару и других членов команды будто бы ничего не стоят».
Келли также подала гражданский иск на сумму более 211 000 евро. Тынис, как утверждается, приобрел на спонсорские средства дочери акции Tallinna Vesi на имя НКО Kelly & Henry Sildaru Suusaklubi. Позже акции были проданы, но вырученные средства не были переданы Келли, а остались на счете НКО. Примечательно, что хотя НКО носит имя Келли, юридически оно якобы зарегистрировано на имя друзей семьи.
Адвокат Келли Силдару, Сильвер Рейнсаар, заявил, что обвинение в присвоении 400 000 евро и снятии наличными около 28 000 евро на данный момент урегулировано. Было достигнуто компромиссное соглашение.
Он также отметил, что из 90 000 евро, переведенных на счет Генри Сильдару, на сегодняшний день возвращено примерно 86 000 евро. По словам Рейнсаара, Келли отказалась от оставшихся претензий к своему брату.
Заседание продолжится в среду.