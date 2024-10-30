Актер Юра Борисов номинирован на американскую премию Gotham Awards 2024

Актер Юра Борисов участвует в конкурсной борьбе за «Лучшую роль второго плана» на премии Gotham Awards 2024 (США). Как пишет Deadline, церемония награждения состоится 2 декабря.

Борисов стал еще одним участником команды нашумевшей ленты Шона Бейкера «Анора», который получил номинацию премии.

Сама драмеди участвует в конкурсе как один из номинантов на лучший фильм. Актриса «Аноры» Майки Мэдисон может стать «Лучшей актрисой», а сам Бейкер - «Лучшим режиссером».

В получившем гран-при Каннского кинофестиваля фильме играют Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

Критики считают, что картина может получить «Оскар». Об этом сообщается на нескольких крупных ресурсах, прогнозирующих получение наград.

«Анора» считается главным претендентом на победу в номинации «Лучший фильм».