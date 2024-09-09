Фестиваль «Балтийская жемчужина» начнется с сенсации

21 мая 2024 года в Каннах случилось невероятное. После показа конкурсного фильма «Анора» зал аплодировал стоя больше десяти минут, чего на Лазурном берегу не бывало уже очень давно. Искушенные критики пожимали плечами: комедийная драма про Золушку из секс-индустрии была смешной, искренней, чувственной и обреченной на зрительскую любовь, но при чем тут главный кинофестиваль мира?!

А через четыре дня произошла еще одна сенсация: «Анора» получила главный приз фестиваля - «Золотую пальмовую ветвь», а также самые высокие оценки кинокритиков в рейтинге престижного журнала Screen.

После такого ошеломляющего успеха в Каннах началось триумфальное шествие фильма по крупнейшим мировым кинофестивалям: Нью-Йорк, Торонто, Теллурайд, Цюрих, Лондон.

«Анора» Фото: Пресс-фото

Сумасбродное, местами гомерически смешное, местами печальное, местами жонглирующее стереотипами, местами эти стереотипы разрушающее - словом, столь же неожиданное, сколь и притягательное зрелище, что вполне соответствует сюжету …

История бруклинской стриптизерши, которая за одну ночь превращается в сказочную принцессу с обручальным кольцом в четыре карата и отправляется на бал в Лас-Вегас в роскошной красной «карете» со скачущим конем на радиаторе.

Сказка заканчивается, когда родители, не оценившие мезальянс отпрыска, отправляют за океан небольшой кавказский воспитательный отряд. Инфантильный жених тут же превращается в крысу, а карета - в тыкву. С этого момента романтическая комедия обреченно капитулирует перед стремительными криминальными гастролями армянских «укротителей» несознательного мажора.