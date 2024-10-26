ФОТО Титулованная красотка Юлия Агаева-Павлова поразила ультра-мини и фигурой на Таллиннской неделе моды

Лучшая модель Вселенной Юлия Агаева-Павлова произвела настоящий фурор в роскошной блузе Chanté и стильных ультра-коротких шортах Liu Jo, подчеркнувших точеные ноги красотки. Туфли Mach & Mach внесли последние штрихи, подчеркнув сияние и харизму Юлии.

«В пятницу-развратницу захотелось немножко похулиганить», - описала нашему порталу Юлия выбор своего наряда. Впрочем, Юлия знает о безупречности своей фигуры и без стеснения выходит на модные подиумы в бикини.

Юлия Агаева-Павлова на Таллиннской Неделе моды. Фото: Erlend Štaub/TFW

В сентябре таллиннская красотка стала победительницей конкурса The Best Model Of Universe 2024, который проходил в Испании. Совсем недавно в передаче Limon LIVE Юлия Агаева-Павлова призналась, что за ее безупречной внешностью стоят годы тяжелой работы и жесткой самодисциплины.