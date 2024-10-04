ВИДЕО «Я не работаю над собой, я пашу!» Мать троих детей из Таллинна стала лучшей моделью Вселенной

Юлия практически не ест мучное и сладкое: съесть пирожное позволяет себе четыре раза в год. «Шоколад ем чаще, но всегда помню, что после этого надо будет кардио больше сделать. Можно себе позволить чего-нибудь лишнего, но тогда на следующий день - час бега», - рассказывает о своем образе жизни Юлия.

Юлия Агаева-Павлова в студии Limon LIVE. Фото: Konstantin Sednev

Привыкшая держать себя в ежовых рукавицах, Юлия по-доброму относится к бодипозитиву и считает, что каждый человек вне зависимости от комплекции - красив. Да и внешность тут не главное, самое важное, по мнению красотки, беспрестанная работа над собой. К хейту Юлия тоже относится совершенно спокойно.

«Я легкий человек, и даже если в спину слышала какие-то колкости, очень быстро забывала и всегда шла вперед, - говорит красотка. - Я знаю, что я выгляжу хорошо, я знаю, что я над собой работаю. И если хейт происходит, как правило, это только из зависти. Подруг у меня мало, узкий круг. Я легко обрываю связи, если чувствую к себе какое-то неуважение».

Юлия Агаева-Павлова в студии Limon LIVE. Фото: Konstantin Sednev