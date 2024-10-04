42-летняя вернулась из Испании, где на конкурсе The Best Model Of Universe 2024 завоевала в своей возрастной категории первое место. В эту пятницу титулованная красотка пришла в студию Limon LIVE.
ВИДЕО ⟩ «Я не работаю над собой, я пашу!» Мать троих детей из Таллинна стала лучшей моделью Вселенной
Мать троих детей Юлия Агаева-Павлова попробовала свои силы на конкурсах красоты лишь в этом году, но уже может похвастаться громкими титулами. Успешный дебют состоялся в апреле - Юлия получила звание «Леди Дубай-2024» на конкурсе в Арабских Эмиратах. Летом на конкурсе Missis Estonia 2024 мать троих детей изумила жюри и публику выходом в купальнике и получила титул «Миссис бикини».
В сентябре в Испании Юлия стала победительницей конкурса The Best Model Of Universe 2024. Титулованная красотка признается, что за ее безупречной внешностью стоят годы тяжелой работы и жесткой самодисциплины.
«Я не просто все время работаю над собой, я пашу, - признается Юлия. - Хорошо выглядеть - это сложно. Это серьезная работа! В нашу эстонскую погоду иногда хочется полежать на диване, но я встаю и иду на тренировку!» Юлия Агаева-Павлова уже 13 лет официально не работает, а занимается домом, семьей и самосовершенствованием. Местные дизайнеры часто приглашают Юлию на показы в качестве модели.
«Я часто участвовала в показах, а в какой-то момент поняла, что хотела бы пройти обучение, и пошла учиться к Тийне Яантсон», - рассказывает Юлия. Руководитель модельной школы Sixtina Тийна Яантсон предложила Юлии попробовать силы в конкурсах красоты, чтобы получить опыт публичных выступлений.
«Сначала очень нервничаешь перед выходом на сцену, а потом получаешь такой заряд эмоций и энергии, что тебе хочется выходить снова и снова», - говорит Юлия. Чтобы побороть волнение перед выходом на сцену, она пользуется техниками, которым научилась на курсе «Подготовка к публичным выступлениям».
Одну из них под забавным названием «Железный человек» она продемонстрировала в студии Limon LIVE. И все же самое ценное - опыт, который не заменят собой никакие техники. По словам Юлии, чаще выходить на сцену, на подиум – это единственный способ преодолеть состояние нервного напряжения. Нынешняя топ-модель Вселенной признается, что на конкурс красоты в Испанию она ехала совсем не за победой, главным было участие.
«Очень сложно на такое решиться, когда ты мама троих детей, без особого опыта, а ведь там демонстрировали красоту и таланты участницы из 29 стран мира». Своей победе она удивилась и не скрывает этого, но именно там, на церемонии награждения, Юлия в полной мере осознала свою красоту и грацию. «Когда я в короне стояла на сцене, я подумала - ну да, наверное, я красивая, раз знала первое место», - смеясь, говорит Юлия.
И уже серьезно добавляет, что первое место на на конкурсе The Best Model Of Universe 2024 - не удача, а долгая и планомерная работа над собой. «У меня за плечами 22 года активного спорта, правильного питания - это мой образ жизни, это самодисциплина, - объясняет Юлия. - С тремя детьми порой очень устаешь, кажется, сейчас бы прилечь, но я иду на тренировку». Спортом Юлия занимается регулярно с персональным тренером, в зал ходит три-четыре раза в неделю. «Я никогда не пропускаю тренировки, - уточняет она. - За 22 года мне не помешали ни беременности, ни кормление грудью».
Юлия практически не ест мучное и сладкое: съесть пирожное позволяет себе четыре раза в год. «Шоколад ем чаще, но всегда помню, что после этого надо будет кардио больше сделать. Можно себе позволить чего-нибудь лишнего, но тогда на следующий день - час бега», - рассказывает о своем образе жизни Юлия.
Привыкшая держать себя в ежовых рукавицах, Юлия по-доброму относится к бодипозитиву и считает, что каждый человек вне зависимости от комплекции - красив. Да и внешность тут не главное, самое важное, по мнению красотки, беспрестанная работа над собой. К хейту Юлия тоже относится совершенно спокойно.
«Я легкий человек, и даже если в спину слышала какие-то колкости, очень быстро забывала и всегда шла вперед, - говорит красотка. - Я знаю, что я выгляжу хорошо, я знаю, что я над собой работаю. И если хейт происходит, как правило, это только из зависти. Подруг у меня мало, узкий круг. Я легко обрываю связи, если чувствую к себе какое-то неуважение».
По словам Юлии, привлекательная внешность помогает легко идти по жизни, ежедневно в общении с людьми. «Я всегда опрятно выгляжу, я всегда работаю над своей прической, над своим макияжем. Я могу выглядеть по-спортивному, но при этом все равно быть стильной. Я настолько себя приучила постоянно хорошо выглядеть, что, наверное, лишь косметолог видит меня без макияжа», - смеясь, говорит Юлия. Вот уже 13 лет Юлия счастлива в браке.
С мужем Дмитрием, который старше ее на 12 лет, они воспитывают троих детей: старшему сыну Давиду 20 лет, среднему, Александру - 12, а дочери Клавдии - 9.
«Брак – это командная игра. У нас большая семья, старший сын живет с нами, и мы все друг друга поддерживаем, - рассказывает о семейном быте титулованная красотка. - У меня дети умеют делать по дому абсолютно все: гладить, готовить, убирать. Каждый за собой дома убирает. Взял вещь - положи на место. Я же не прислуга, я - мама!»
Юлия уверена, что и мужчина должен помогать женщине с хлопотами по дому. «Это не только женская обязанность. Потому что женщине тоже нужно развиваться помимо того, как рожать, готовить и убирать», - говорит Юлия. Она отмечает, что, когда она уезжала в Испанию, дом и дети легли на плечи мужа, и он замечательно со всем справился.
Как относится супруг к участию Юлии на конкурсах красоты, есть ли в их семье место ревности? Секреты красоты и почему дети считают титулованную красотку строгой, но справедливой мамой - это и многое другое смотрите в свежем выпуске Limon LIVE.