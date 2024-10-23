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Суд вынес приговор 21-летней девушке, с ножом напавшей на женщину в Ласнамяэ

Перевод: Седа Дунгурова
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Мари Лийс Халлик в зале суда.
Мари Лийс Халлик в зале суда. Фото: Mihkel Maripuu

Харьюский уездный суд приговорил Мари Лийс Халлик к десяти годам и восьми месяцам тюремного заключения за то, что она нанесла удары ножом незнакомой женщине.

5 февраля этого года в Ласнамяэ Мари Лийс Халлик нанесла незнакомой женщине, которая вышла на улицу выбросить мусор, в спину и правую руку как минимум пять ножевых ранений. Перед жестоким нападением Мари Лийс отдыхала с друзьями в квартире, где пила алкоголь, но затем внезапно схватила кухонный нож и покинула компанию.

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