Без единого слова 20-летняя Мари Лийс Халлик в феврале этого года в Ласнамяэ нанесла удары ножом незнакомой женщине. Она помнит только прогулку перед инцидентом и затем, как оказалась в полицейской машине. «Мы играли в карты, все было спокойно... Мари Лийс внезапно встала и ушла, сказала, что идет домой», - вспоминал молодой человек, который был в компании в тот роковой вечер.
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ФОТО ⟩ 20-летняя девушка нанесла удары ножом незнакомой женщине около ее дома
Перевод: Елизавета Лынник
Вечером 5 февраля, около 9 вечера, 53-летняя женщина из Ласнамяэ вынесла мусор, когда на улице на нее неожиданно напала с ножом 20-летняя Мари Лийс Халлик. Она нанесла по крайней мере пять ударов в спину и правую руку, причинив 53-летней женщине опасные для жизни травмы. Нападение удалось остановить благодаря случайному прохожему, который схватил Халлик сзади за обе руки.