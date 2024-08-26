ФОТО 20-летняя девушка нанесла удары ножом незнакомой женщине около ее дома

Без единого слова 20-летняя Мари Лийс Халлик в феврале этого года в Ласнамяэ нанесла удары ножом незнакомой женщине. Она помнит только прогулку перед инцидентом и затем, как оказалась в полицейской машине. «Мы играли в карты, все было спокойно... Мари Лийс внезапно встала и ушла, сказала, что идет домой», - вспоминал молодой человек, который был в компании в тот роковой вечер.