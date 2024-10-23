ГАЛЕРЕЯ Смотрите на лучших: публика в первый день Таллиннской недели моды продемонстрировала смелость и индивидуальность

Публика недели моды доказывает, что эстонцы вовсе не скромные или равнодушные к моде, а напротив. Здесь не было недостатка в смелых кроях, ярких цветах и неожиданных материалах. Среди темных стен Котла культуры сложно было догадаться, что на улице температура падает к нулю, и солнечного света уже не видно каждый день.