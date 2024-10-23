Таллиннская неделя моды - это самое важное событие в эстонской моде, которое началось во вторник, 22 октября, принеся гламур и феерию на подиум. Это не только показ дизайнеров, но и площадка для каждого гостя, который приходит наслаждаться модой, смело и выразительно подбирая свой образ. Смотрите, кто пришел в первый день!
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите на лучших: публика в первый день Таллиннской недели моды продемонстрировала смелость и индивидуальность
Публика недели моды доказывает, что эстонцы вовсе не скромные или равнодушные к моде, а напротив. Здесь не было недостатка в смелых кроях, ярких цветах и неожиданных материалах. Среди темных стен Котла культуры сложно было догадаться, что на улице температура падает к нулю, и солнечного света уже не видно каждый день.