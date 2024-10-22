«Золотая игла» вручена: смотрите, кто стал лучшим модельером Эстонии

Таллиннская неделя моды Tallinn Fashion Week проходит в Котле культуры с 22 по 25 октября. Началось любимое мероприятие столичных модников и модниц с вручения «Золотой иглы» и «Серебряной иглы».

По традиции, с 1996 года «Золотую иглу» вручают самому выдающемуся модельеру за последние пять лет. Осенью 2024 года лучшим модельером стала Тийна Талумеэс. «Серебряная игла» вручается дизайнеру, добившемуся выдающихся результатов за последний год. В этот раз награду получил Карл-Кристоф Ребане.

Тийна Талумеэс удивила эффектными образами и жюри, и зрителей. Она будто бы вернула жителей Эстонии к их корням.

Никогда еще дизайнер не рассказывала такую личную историю, основанную на древнем наследии эстонцев. Талумеэс не только обратилась к своим корням, ее модный дом также возродил целый ряд древних, искусных и трудоемких ремесленных техник, которые рискуют быть утеряны в быстро меняющемся мире.

Близкие сердцу мотивы дизайнер-модельер нашла недалеко от своего загородного дома в Ляэнемаа. «Я нашла столетний свадебный ковер, который символизирует продолжение жизни и радость семьи. Древние эстонцы верили в знаки и приметы - все было священно, и они старались сохранить и защитить то, что у них есть», - сказала модельер. Это первая коллекция Тийны Талумеэс, вдохновленная народным фольклором. Получилось потрясающе, смотрите сами!

В этом году номинантами на «Золотую иглу» стали Оксана Тандит, Арина Барановская (Iris Janvier) и Тийна Талумеэс. На «Серебряную иглу» - Карл Йоонас Аламаа и Лизетт Сивард (Mania Grandiosa), Карл-Кристоф Ребане, Йоханна Пайсте (Ärni Blum).

В жюри «Золотой иглы-2024» вошли эксперт моды Урмас Вяльяотс, журналист Postimees Кристина Херодес, модельер и прошлогодний обладатель "Золотой иглы" Лийси Ээсмаа, модельер Альдо Ярвсоо, фотограф Тоомас Волькманн, директор по маркетингу Kaubamaja Бритта Ратас и нидерландский модный бренд Viktor&Rolf.