ВИДЕО Эмиграция – это катастрофа: Мария Машкова о будущем уехавших россиян

«Моя надежда связана только с тем, что мне хватит сил сохранить себя в таких достаточно непростых исторических обстоятельствах, в эмиграции. Сохранить себя, своих близких. Не потерять контакты с несколькими очень важными для меня людьми, которые остались в России, по которым я сильно скучаю, - их немного, совсем немного, но они есть. […] Мне просто кажется, что при всем том, что происходит, так легко стать очень злым, агрессивным», - сказала она в интервью YouTube-каналу The Breakfast Show.

В ответ на замечание ведущего, что в наше непростое время многие надеются на скорую смерть Путина, актриса рассмеялась: «А если он вообще не умрет?!».

Впрочем, Машкова призналась, что в их семье есть один человек, который действительно ждет смерти российского президента - это ее младшая дочь:

«Младшая, которая, кстати говоря, родилась в Лос-Анджелесе, она хочет [побывать в Москве] и, бывает, выходит и говорит: ну что, Путин умер? […] Она собирается сразу сесть в самолет - и на дачу».

В то же время Мария назвала волну эмиграции из России, которая началась после вторжения в Украину, катастрофой, потому что, по ее мнению, многие талантливые и успешные люди, которые покинули родину, не захотят потом вернуться. По ее словам, обустроить свою жизнь за границей - найти жилье, устроить детей в школы и так далее - это долгий и сложный путь.

«И, конечно, когда ты его проделал, и прошло, не знаю, пять-семь лет, вот так вот возвращаться и заново строить в России… Большая часть людей, естественно, продали дачи, квартиры, первый год на это жили, проели - ну, достаточно такой стандартный набор. И все, и теперь кто не вернулся, я думаю, могут уже и не вернуться», - сказала Машкова.

Видео: Интервью с Марией Машковой

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