ПОЗДРАВЛЯЕМ! Известный эстонский инвестор стала матерью в третий раз: «Все мои желания этого года сбылись»

Женщина поделилась радостной новостью в своем Instagram. «Все мои желания этого года сбылись, ночью появился маленький господин,» - написала она под милыми фотографиями и добавила: «Как у меня обычно бывает, все прошло немного сложнее, но о нас хорошо позаботились».

О том, что Кристи Сааре беоременна, стало известно в августе, когда она опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой был виден округляющийся живот. Тогда инвестор предложила подписчикам провести рубрику «Вопрос-Ответ» и рассказала о том, как протекает ее третья беременность.

«Мой первый ребенок родился недоношенным и весил 1,6 килограммов. Мы провели несколько недель в интенсивной терапии, так как у меня возникли редкие осложнения, и нас с ребенком пришлось быстро разлучить. Вторая беременность была в 2020 году, и она прошла хуже среднего, а "вишенкой на торте" стало то, что я почти неделю находилась одна в роддоме. В этот раз... Честно говоря, с весны я существую только на силе воли, потому что это, по сути, единственный ресурс, который у меня есть. Скажем так, могло бы быть и хуже,» - ответила она.