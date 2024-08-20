Известный эстонский инвестор рассказала об интересном положении

Перевод: Елизавета Лынник

«Теперь же переезд будет проходить в спешке», - написала Сааре в своем Instagram, а также сообщила, что снова беременна.

Фото: Kuvatõmmis Instagrami loost

В то же время она отвечает на вопрос подписчиков о том, как проходит ожидание третьего ребенка по сравнению с предыдущими.

«Первый ребенок у меня был недоношенный, весом 1,6 кг. Мы провели несколько недель в интенсивной терапии, так как у меня проявились редкие осложнения во время беременности, и нас пришлось быстро разлучить. Вторая беременность была в 2020 году, и она прошла хуже среднего, а «вишенкой на торте» стало то, что я почти неделю провела одна в роддоме. В этот раз... Честно говоря, с весны я существую исключительно на силе воли, потому что это единственный ресурс, который у меня вообще есть. Скажем так, могло быть и хуже», - сравнивает она три беременности, ни одна из которых не проходила легко.

Подписчики также спрашивают: «Когда именно у вас щелкнуло, что вы готовы к третьему ребенку?»

«Такого полного ощущения готовности у меня не было ни разу, но я знала с молодости, что хочу, если будет возможность, троих детей, если партнер хороший. Когда второй ребенок уже немного подрос, мы с мужем обсудили, что я все-таки хочу третьего. Мы обдумали это, посмотрели, что дом становится тесным, и просто решили сначала построить новый дом», - ответила Сааре, вернувшись в разговоре к тому, что скоро начнется спешка с переездом.

На вопрос, будет ли комната в новом доме синей или розовой, Сааре пока предпочла не отвечать.

Кристи Сааре (34) - одна из самых известных женщин-инвесторов в Эстонии. В 2014 году она основала НКО «Клуб Женщин-Инвесторов». Она занимается обучением людей, заинтересованных в инвестициях, а также является автором нескольких книг о финансовой грамотности.