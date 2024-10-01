ГОРЯЧЕЕ ФОТО Беременная Кармен Касс еще раз доказала, насколько сексуальны эстонские женщины!

Недавно 46-летняя Кармен Касс объявила о своей беременности. В пятницу, 27 сентября, эстонская супермодель поделилась в Instagram видео с показа австралийского дизайнера Кристофера Эсбера. На подиум Касс вышла в прозрачном белом платье, оголив свой живот.