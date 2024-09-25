«Какие милые», - пишут поклонники под фотографиями, опубликованными эстонской певицей Грете Пайя в социальных сетях.
«ПРИВЕТ ИЗ ИТАЛИИ!» ⟩ Сексуальная эстонская певица делится снимками с медового месяца
Некоторое время назад стало известно, что Грете Пайя и Йоонатан Сийман, участник группы Púr Múdd, собираются пожениться. Пара, которая не афишировала свои отношения, внезапно поделилась в социальных сетях фотографиями с венчания. Союз был заключен 10 сентября на родном для Грете острове Сааремаа, а свадьба состоялась в Эстонской евангелической лютеранской церкви в Курессааре.
После свадебного торжества пара отправилась в свадебное путешествие. После нескольких дней, проведенных в Северной Италии, на берегах озера Комо, пара отправилась в Грецию.
«Привет из Италии!» - поделились певица на своей странице в Instagram снимками, сделанными у озера Комо.
«Какие милые», - комментируют подписчики под фото.