ПАПАРАЦЦИ Сексуальная эстонская певица отправилась с новоиспеченным мужем в свадебное путешествие

На прошлой неделе стало известно, что Грете Пайя и Йоонатан Сийман поженились. Пара, которая не афишировала свои отношения, внезапно поделилась в социальных сетях фотографиями с венчания. Союз был заключен 10 сентября на родном для Грете острове Сааремаа, а свадьба состоялась в Эстонской евангелической лютеранской церкви в Курессааре.