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ПАПАРАЦЦИ Сексуальная эстонская певица отправилась с новоиспеченным мужем в свадебное путешествие

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Грете Пайя.
Грете Пайя. Фото: Madis Veltman

Внимательный читатель заметил в Таллиннском аэропорту певицу Грете Пайя и участника дуэта Púr Múdd Йоонатана, отправляющихся в медовый месяц!

На прошлой неделе стало известно, что Грете Пайя и Йоонатан Сийман поженились. Пара, которая не афишировала свои отношения, внезапно поделилась в социальных сетях фотографиями с венчания. Союз был заключен 10 сентября на родном для Грете острове Сааремаа, а свадьба состоялась в Эстонской евангелической лютеранской церкви в Курессааре.

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