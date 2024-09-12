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ВОТ ЭТО НОВОСТЬ! Эстонская певица Грете Пайя вышла замуж за участника дуэта Púr Múdd

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Грете Пайа и Йоонатан Сийман.
Грете Пайа и Йоонатан Сийман. Фото: Konstantin Sednev

Певица Грете Пайя объявила в Instagram, что теперь она - жена! Во вторник она вышла замуж за Йоонатана, участника дуэта Púr Múdd.

Хотя Грете Пайя и Йоонатан Сийман публично не раскрывали свои отношения и вели довольно тихую совместную жизнь, а теперь свадебные колокола уже прозвенели!

Местом съемки прекрасных интимных свадебных фотографий Пайя отметила Эстонскую евангелическую лютеранскую церковь в Курессааре. Брак на родном острове Грете заключен 10 сентября.

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