Певица Грете Пайя объявила в Instagram, что теперь она - жена! Во вторник она вышла замуж за Йоонатана, участника дуэта Púr Múdd.
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ВОТ ЭТО НОВОСТЬ! ⟩ Эстонская певица Грете Пайя вышла замуж за участника дуэта Púr Múdd
Хотя Грете Пайя и Йоонатан Сийман публично не раскрывали свои отношения и вели довольно тихую совместную жизнь, а теперь свадебные колокола уже прозвенели!
Местом съемки прекрасных интимных свадебных фотографий Пайя отметила Эстонскую евангелическую лютеранскую церковь в Курессааре. Брак на родном острове Грете заключен 10 сентября.