На прошлой неделе в Милане началась Неделя моды, на которую отправилась эстонский стилист Карина Тищишина. Своими смелыми образами она восхитила не только случайных прохожих, гостей мероприятия, но и фотографов.
ВИДЕО ⟩ Эстонского эпатажного стилиста атаковали фотографы на Неделе моды в Милане
«Место, благодаря которому знакомишься с потрясающими, открытыми и очень любящими свое дело людьми с абсолютно разных точек мира. В добавок получаешь невероятный заряд и кучу мотивации», - написала на своей странице в Instagram Карина Тищишина.
Стилист опубликовала видео своего образа для показа модного дома Prada. Для шоу Тищишина выбрала салатовую оверсайз рубашку с черным галстуком, которые инфлюенсер заправила в прозрачную кружевную юбку. Свой образ она дополнила красными слингбэками, сумкой и белыми носками, кожаными перчатками и солнечными очками.
Следующий образ, в котором стилист Карина Тищишина предстала на Street Style перед шоу Maison Margiela покорил всех прохожих и фотографов на Неделе моды. Инфлюенсер появилась в необычном наряде от эстонского бренда LUKS, дополнив его байкерскими сапогами и огромными солнечными очкам от Gucci.
Смелый образ Тищишина составила и для показа модного дома Gucci: поверх клетчатой рубашки оверсайз стилист надела кружевной бюстгальтер цвета бургунди. Кстати, именно про этот цвет рассказывала недавно стилист, когда мы писали о трендах осени 2024 года.
Необычный лук даже привлек к стилисту внимание итальянского Cosmopolitan. Репортер издания поспешили взять у эстонского инфлюенсера интервью.
В последний же день Недели моды стилист появилась на Street Style в леопардовом пиджаке от Iris Janvier, белых кожаных перчатках и коричневой мини-юбке, поверх которой Тищишина надела белый пояс для чулок. К смелому образу она добавила акцентные детали в виде красных слингбэков и сумки, а также жемчук, который повязала вокруг шеи.
Тищишина призналась, что на подготовку к Неделе моды у нее ушло не так много времени - почти две недели. За три дня в Милане она успела посетить семь Street Stlye и три презентации. «Поработать тоже успела, - смеется Тищишина. - Последний день ассистировала на шоу».