ВИДЕО Эстонского эпатажного стилиста атаковали фотографы на Неделе моды в Милане

«Место, благодаря которому знакомишься с потрясающими, открытыми и очень любящими свое дело людьми с абсолютно разных точек мира. В добавок получаешь невероятный заряд и кучу мотивации», - написала на своей странице в Instagram Карина Тищишина.

Стилист опубликовала видео своего образа для показа модного дома Prada. Для шоу Тищишина выбрала салатовую оверсайз рубашку с черным галстуком, которые инфлюенсер заправила в прозрачную кружевную юбку. Свой образ она дополнила красными слингбэками, сумкой и белыми носками, кожаными перчатками и солнечными очками.

Следующий образ, в котором стилист Карина Тищишина предстала на Street Style перед шоу Maison Margiela покорил всех прохожих и фотографов на Неделе моды. Инфлюенсер появилась в необычном наряде от эстонского бренда LUKS, дополнив его байкерскими сапогами и огромными солнечными очкам от Gucci.

Смелый образ Тищишина составила и для показа модного дома Gucci: поверх клетчатой рубашки оверсайз стилист надела кружевной бюстгальтер цвета бургунди. Кстати, именно про этот цвет рассказывала недавно стилист, когда мы писали о трендах осени 2024 года.