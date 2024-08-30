Эпатажный эстонский стилист знает, как быть в тренде этой осенью: «Такой леопард выглядит дешево!»

Стилист Карина Тищишина сказала, что идея создания подобного проекта возникла, когда к ней за рекламой обратился магазин Kilomax. «Они хотели показать своим клиентам, что и у них можно одеться актуально, модно и классно. Потом зародилась идея о преображении, после которого героиня уходит с понравившимся ей образом из секонд-хенда домой. Я же предложила добавить еще макияж и укладу, чтобы создать цельный образ», - рассказывает она.