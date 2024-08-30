Бытует мнение, что в секонд-хендах сложно найти актуальные вещи и одеться так, чтобы на улицах прохожие, глядя на вас, сворачивали головы. Эстонский стилист Карина Тищишина вместе с Kilomax запустили проект «Преображение», чтобы опровергнуть это заблуждение.
Для подписчиков
Эпатажный эстонский стилист знает, как быть в тренде этой осенью: «Такой леопард выглядит дешево!»
Стилист Карина Тищишина сказала, что идея создания подобного проекта возникла, когда к ней за рекламой обратился магазин Kilomax. «Они хотели показать своим клиентам, что и у них можно одеться актуально, модно и классно. Потом зародилась идея о преображении, после которого героиня уходит с понравившимся ей образом из секонд-хенда домой. Я же предложила добавить еще макияж и укладу, чтобы создать цельный образ», - рассказывает она.
Фэшн-инфлюенсер объясняет, что перед днем икс она отправляет героине анкету с вопросами, на которые ей нужно ответить, и даже домашнее задание. Такой преданализ позволяет стилисту лучше узнать девушку, ее предпочтения в одежде, а также составить четкий список вещей, на поиски которых отправится эксперт.