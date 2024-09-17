Секс-работница из Эстонии: «Профессии не существовало бы, если б не мужчины, которые за это платят»

Что делает женщину опасной? Ее красота, очарование и сексуальность. Именно в этом кроется женская сила, столь пугающая, что некоторые мужчины и женщины хотели бы ее запретить. Секс-работница Сейнт, которая превратила свою женскую силу в источник дохода, признается: «У меня действительно прекрасная жизнь. Потому что я очень хороша в том, что делаю!»

Перевод: Седа Дунгурова

Сейнт* любит, когда вещи называют своими именами: «Я секс-работница», - спокойно говорит она. Сейнт - экзотическая танцовщица, которая делится своими соблазнительными фотографиями на OnlyFans. Но мечтами все и ограничивается. «Я - фантазия», - добавляет девушка.

Три красных флага

«Проблема не в том, что женщины ведут себя неправильно, - говорит Сейнт. Она объясняет: «Ключевым моментом является историческая необходимость контролировать женщин в обществе. В прошлом у нас не было ни свободы выбора, ни знаний о том, какую роль женщина хочет занять в обществе. До сих пор преобладает комплекс Мадонны и блудницы: женщина - это либо мать, либо проститутка, но никогда она не бывает просто человеком. Роль женщины была функциональной: в основном ты мать, послушная женщина, а еще при этом сексуальная. Но только дома, конечно!»

Сейнт пришла, чтобы поговорить о вещах, о которых большинство людей боятся говорить. Фото: Saint

Ни в коем случае нельзя выставлять напоказ женское великолепие и сексуальность, это сразу же вселяет в мужчин неуверенность и тревогу. Сами женщины часто реагируют на другую девушку, которая осмеливается быть сексуальной, с презрением: она позволяет себе лишнее! Причина проста: на такое реагирует женщина, которая сама не осмеливается быть такой.