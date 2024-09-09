ФОТО Эстонский Кен рассказал, каково быть мужчиной, которым восхищаются женщины: «Думают, что я дамский угодник»

Почему одни мужчины нравятся всем женщинам, а другие - ни одной? Что есть у одних мужчин, а у других нет? Давайте разберемся, что же ценят женщины.
Каково это быть красивым мужчиной? И к тому же тем, с кем интересно общаться? Рауно Лийтмяэ, юрист и бывший спортсмен, который, к своему удивлению, отвечает большинству параметров, которые женщины ищут в мужчине. Что же это за качества и как им соответствовать? Об этом сегодня мы поговорили с Рауно.
Рауно - широкоплечий, 190-сантиметровый викинг с острова Муху. Почему для обсуждения такой темы я обратилась к нему? Потому что во время работы в Postimees после каждой вечеринки стала повторяться интересная закономерность. К концу мероприятий та или иная молодая коллега подходила ко мне и рассказывала, что встретила особенного мужчину, который произвел на нее огромное впечатление - и внешностью, и умом, и открытостью. В ходе разговора выяснялось, что этот человек - Рауно. Явный признак того, что в нем есть что-то, что привлекает женщин. Но что именно? Это было бы полезно понять и мужчинам, и женщинам. Давайте будем предельно честны и откровенны.
«Должен признать, что в последние несколько лет я заметил, что вызываю большой интерес у противоположного пола, - говорит мужчина с неожиданной скромностью. - В детстве я точно не считал себя красавцем, да и в нашей семье внешности не придавали особого значения. Да и не должно это качество быть на первом месте!»
У Рауно два брата - тоже высокие, светловолосые, привлекательные и спортивные. Такие же у него отец и дедушка. Когда тебя окружает целая армия симпатичных мужчин, это не кажется чем-то особенным - появляется возможность сосредоточиться на внутренних ценностях. «Я вижу, как положительно на людей влияет тот факт, что с юных лет они не считают внешность самой важной чертой и не получают из-за этого никаких комплиментов или одолжений. Это справедливо как для женщин, так и для мужчин. У тех, кто слишком много внимания уделяет внешности, неизбежно страдает внутреннее развитие», - считает он.