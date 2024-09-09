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ФОТО Эстонский Кен рассказал, каково быть мужчиной, которым восхищаются женщины: «Думают, что я дамский угодник»

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Почему одни мужчины нравятся всем женщинам, а другие - ни одной? Что есть у одних мужчин, а у других нет? Давайте разберемся, что же ценят женщины.

Каково это быть красивым мужчиной? И к тому же тем, с кем интересно общаться? Рауно Лийтмяэ, юрист и бывший спортсмен, который, к своему удивлению, отвечает большинству параметров, которые женщины ищут в мужчине. Что же это за качества и как им соответствовать? Об этом сегодня мы поговорили с Рауно.

Рауно Лийтмяэ говорит, что никогда в жизни не считал себя красавцем, но признается, что тщеславен и ему нравится внимание.
Рауно Лийтмяэ говорит, что никогда в жизни не считал себя красавцем, но признается, что тщеславен и ему нравится внимание. Фото: Grete e-pood

Рауно - широкоплечий, 190-сантиметровый викинг с острова Муху. Почему для обсуждения такой темы я обратилась к нему? Потому что во время работы в Postimees после каждой вечеринки стала повторяться интересная закономерность. К концу мероприятий та или иная молодая коллега подходила ко мне и рассказывала, что встретила особенного мужчину, который произвел на нее огромное впечатление - и внешностью, и умом, и открытостью. В ходе разговора выяснялось, что этот человек - Рауно. Явный признак того, что в нем есть что-то, что привлекает женщин. Но что именно? Это было бы полезно понять и мужчинам, и женщинам. Давайте будем предельно честны и откровенны.

Кристинка и Рауно Лийтмяэ.
Кристинка и Рауно Лийтмяэ. Фото: Postimees

«Должен признать, что в последние несколько лет я заметил, что вызываю большой интерес у противоположного пола, - говорит мужчина с неожиданной скромностью. - В детстве я точно не считал себя красавцем, да и в нашей семье внешности не придавали особого значения. Да и не должно это качество быть на первом месте!»

У Рауно два брата - тоже высокие, светловолосые, привлекательные и спортивные. Такие же у него отец и дедушка. Когда тебя окружает целая армия симпатичных мужчин, это не кажется чем-то особенным - появляется возможность сосредоточиться на внутренних ценностях. «Я вижу, как положительно на людей влияет тот факт, что с юных лет они не считают внешность самой важной чертой и не получают из-за этого никаких комплиментов или одолжений. Это справедливо как для женщин, так и для мужчин. У тех, кто слишком много внимания уделяет внешности, неизбежно страдает внутреннее развитие», - считает он.

Рауно Лийтмяэ.
Рауно Лийтмяэ. Фото: Grete e-pood

Открытость - это то, с чего все начинается

Что делает человека, будь то мужчина или женщина, привлекательным? Рауно выделяет самые важные для него качества: искренность и открытость. «Многие люди, когда общаются, до сих пор ограждают себя защитной стеной, - отмечает он. - Возможно, цель этого - сохранение имиджа или какого-то престижа. Я сам стараюсь избегать подобных ситуаций и очень ценю, когда окружающие меня люди перестают возводить стену, а действительно пытаются наладить контакт».

За фасадом можно чувствовать себя в безопасности, но искренность и открытость - качества, достойные уважения и восхищения, потому что они опираются на две важные черты - самопознание и веру в себя. «Все сводится к тому, для чего мы здесь, на земле, каковы наши цели? Если все, чего вы хотите, - это подняться по карьерной лестнице, то, естественно, проще быть закрытым. Тогда никто не сможет использовать информацию и открытость против вас». Рауно Лийтмяэ, однако, считает, что искренние и крепкие человеческие отношения и целостное саморазвитие - гораздо более важные ценности в жизни.

«Также важно выбирать людей, которым вы доверяете и с которыми вы можете быть открытыми и настоящими», - добавляет он.

Друзья и коллеги Рауно Лийтмяэ подтверждают, что он действительно открытый и искренний человек!
Друзья и коллеги Рауно Лийтмяэ подтверждают, что он действительно открытый и искренний человек! Фото: Erakogu

Какими еще важными чертами должен обладать мужчина? «Не относиться к жизни слишком серьезно, - говорит Рауно с широкой теплой улыбкой. - У него должно быть здоровое чувство юмора. Люди, которые воспринимают жизнь слишком серьезно и не находят в каждом дне немного юмора, далеко не уедут. Я сам довольно смело шучу, и слышал, что это даже не совсем по-эстонски. Скажем, что это идет из Мухумаа».

Райуно с друзьями.
Райуно с друзьями. Фото: Laura Oks

С другой стороны, никому не запретишь относиться к себе и к жизни крайне серьезно, но если вы хотите хорошо выглядеть, все же стоит смотреть на жизнь иначе. Излишняя серьезность очень быстро наградит вас морщинами. Такие люди, не важно, женщина это или мужчина, выглядят старше своих лет. И какими бы красивыми чертами лица ни наделила вас природа, если вы грустны и серьезны, эта красота не будет видна. Это работает и в обратную сторону - если параметры лица далеки от идеала, но человек находится в хорошем настроении и сияет, он сразу же кажется привлекательным.

Кто осуждает тщеславие других, тот...

«Я никогда не считал себя красивым мужчиной», - отмечает Рауно. - Но я признаюсь, что я тщеславный человек. Я совершенно не скрываю этого и наслаждаюсь определенным признанием».

Тщеславие - это не грех. Но нельзя отрицать того, что мужчин часто за это упрекают. Остается только принять себя со всеми теми чертами, которые даны тебе от природы. Зачем бороться с собой или подавлять себя? «Со временем я научился принимать эту черту и не винить себя. Будьте тем, кто вы есть. Последние пять лет я вполне доволен собой и не корил себя за это», - объясняет он.

Рауно Лийтмяэ считает, что, когда чужая уверенность действует на нервы - нужно разобраться со своей собственной.
Рауно Лийтмяэ считает, что, когда чужая уверенность действует на нервы - нужно разобраться со своей собственной. Фото: Grete e-pood

К сожалению, сегодня в обществе не все так гладко - есть мужчины и женщины, которые презирают чужое тщеславие или стремление привлечь внимание. Но прежде чем раздражаться по этому поводу, стоит посмотреть, кто эти люди. Если речь идет о представителях одного с вами пола, то, скорее всего, вы сами очень хотели бы внимания, но по каким-то причинам не позволяете этого себе. Возможно, вам запрещает воспитание. Такие люди боятся даже попробовать, потому что опасаются, что их отвергнут. А когда вас раздражает гениальность, известность и тщеславие у людей противоположного пола, то, скорее всего, вы думаете о том, что никогда не сможете добиться внимания этого крутого мужчины или женщины!

Но подумайте сами - разве мнение и негатив этих людей имеют какой-то вес в вашей жизни? Вряд ли. Пусть они остаются со своим негативом и продолжают ограничивать себя, если это делает их счастливыми. Вы не должны принижать себя или отказываться от своей искры из-за чужих комплексов и страхов.

Рауно дает хорошие советы: «Старайтесь жить максимально свободно! Не ограничивайте себя ни в чем, старайтесь достичь всего, чего хотите. Общайтесь максимально легко, делайте то, что хотите и идите туда, куда хотите. Попробуйте это в течение нескольких дней! А если эта жизнь никак вам не понравится, вы всегда можете вернуться к прежней, более ограниченной жизни».

Однако чаще всего мы убеждаемся, что жить в свободе невероятно просто и даже здорово. И большинство из нас отлично руководствуется совестью и интуицией, поэтому мы умеем принимать во внимание других людей. Многие правила и запреты нам совсем не нужны! Поверьте, большинство из нас не отправляются сразу же совершать убийства и грабить магазины, даже если бы это не было запрещено. Мы просто позволяем себе больше смеяться, сиять и быть теми, кто мы есть на самом деле. «Мы очень часто ограничиваем себя», - говорит Рауно Лийтмяэ.

Ценности, которые важны для Рауно

  • Искренность и открытость
  • Чувство юмора
  • Доверие
  • Присутствие
  • Интеллигентность
  • Амбициозность

Рауно Лийтмяэ уверен, что внутренние качества человека всегда важнее внешних.

Доверие - это основа

«Доверие во многом связано с общением. Ревность, например, зачастую неизбежно становится серьезным препятствием в отношениях. Например, партнер общается с симпатичным человеком противоположного пола. Я сталкивался с таким. Единственный способ преодолеть это - объяснить, откуда вы знаете этого человека и что беспокоиться не о чем», - объясняет Рауно, что с разъяснениями доверие растет, а чувство ревности пропадает.

Рауно задел еще одну черту, которая помогает укрепить доверие, - не раздумывайте, а просто возьмите и скажите. Он признается, что и сам может погрязнуть в размышлениях. «Но, к счастью, я очень нетерпеливый человек, и мне лучше сразу все сказать. Многое зависит и от того, как вы это преподнесете - будьте искренни, открыты и сразу дайте понять, что вы не собираетесь нападать», - поясняет он.

Доверие - это еще и надежность: наибольшего уважения заслуживает тот, кто говорит все, что думает, и держит свое слово. «Я много внимания уделяю тому, чтобы слова не расходились с действиями», - признается Лийтмяэ.

Когда речь идет о том, чтобы сдержать свое слово, нужно быть честным с самим собой, прежде чем что-то обещать. Нас часто соблазняют сказать «да» тому, чего мы на самом деле не хотим. «Если это не "черт возьми, да", то это "нет", - считает Рауно. - Это принцип, который я выработал для себя».

На самом деле такого ответа, как «возможно», не существует, это тоже своего рода «нет». И есть множество вариантов, когда ответ на самом деле отрицательный. Например, вскользь брошенное «да».

«Еще одно важное качество - присутствие, - добавляет Рауно Лийтмяэ. - Я понял это, будучи спортсменом, обучающимся в США. Теплое приветствие и выражение вежливости - обычное дело для американцев. Но ты замечаешь, как после пары фраз он уже оглядывает комнату в поисках следующего собеседника. Эстонцы же совсем другие: они, как правило, застенчивы и не ищут контактов с незнакомцами. Но если вы установите контакт и завоюете доверие эстонца, более искреннего человека найти будет трудно. Они настоящие».

«Важно не количество людей в компании, а их качество. Я понял, насколько мне больше нравятся серьезные разговоры с одним или двумя людьми, когда мы можем говорить на любые темы наедине, полностью доверяя друг другу. Это гораздо приятнее, чем тусоваться в большой компании», - отмечает он.

Для Рауно интеллигентность, желание развиваться и амбициозность - это другие качества, которые важны в человеке.

«Я почему-то считал, что все хотят добиться чего-то в жизни, но это не всегда так», - удивляется Рауно.
«Я почему-то считал, что все хотят добиться чего-то в жизни, но это не всегда так», - удивляется Рауно. Фото: Grete e-pood

«Я почему-то считал, что все хотят добиться чего-то в жизни, но это не всегда так. Многие люди довольны своим положением. У меня есть огромное желание чего-то достичь, но я не знаю, смогу ли я этого добиться и быть по-настоящему довольным своим положением», - говорит он.

Рауно также считает, что отношения должны быть в центре жизни мужчины, но когда вся его жизнь вращается вокруг них, может легко возникнуть дисбаланс и неудовлетворенность. «Если вторая половина - ваш главный приоритет, и уже трудно сосредоточиться на чем-то еще в жизни, рано или поздно что-то не получится. Это даже немного токсично. В конце концов, хорошие отношения с самим собой - это основа здоровых отношений».

Рауно Лийтмяэ с друзьями и товарищами.
Рауно Лийтмяэ с друзьями и товарищами. Фото: Erakogu

Черты характера, которые делают мужчин неотразимыми

Физические характеристики создают первое впечатление, но от личных качеств зависит, понравится ли вам мужчина или нет. Вот некоторые из наиболее привлекательных черт характера, которые отмечают женщины:

Уверенность в себе: вера в себя и эмоциональный интеллект. Природный лидер, который знает, чего хочет.

Юмор: умение рассмешить других, остроумие и способность посмеяться над собой.

Доброта: щедрый человек эмпатичен, великодушен и может поддержать.

Интеллигентность: рассудительность, умение решать проблемы и общаться.

Амбициозность: человек, который глубоко увлечен тем, чем занимается, а также целеустремленный и умеет преодолевать трудности.

Источник: Regain.us

Открытость и дружелюбие пришлись по душе его коллегам - Рауно Лийтмяэ был признан коллегой года.
Открытость и дружелюбие пришлись по душе его коллегам - Рауно Лийтмяэ был признан коллегой года. Фото: Postimees

Внешность

Каково быть красивым мужчиной? Дело в том, что мы не можем изменить все, что касается внешних характеристик. К примеру, с ростом и рядом физических параметров нужно просто смириться. Однако многое зависит и от вас - кое-что зависит от генов, но в целом принцип таков: что делаешь, то и получаешь.

Любой человек может добиться красивого тела, если будет работать над этим. Женщины особенно ценят широкие плечи, но им также важна общая хорошая форма, и это не должен быть качок, а мужчина следящий за фигурой. А как Рауно добился такого телосложения?

«Это все благодаря десятиборью, - говорит он. - Я регулярно тренировался с самого раннего возраста. Да и образ жизни такой: мне никогда не приходилось заставлять себя идти на тренировку, я получал от этого удовольствие».

После ухода их десятиборья Рауно занимается спортом три раза в неделю и сам проводит тренировки. «А если я занимаюсь меньше, то сразу чувствую себя плохо. Упражнения - лучшее средство для снятия стресса. Когда речь идет о теле, довольно сложно обманывать себя: если ты прикладываешь определенное количество усилий, ты получишь результат», - отмечает он.

Рауно Лийтмяэ отличается атлетизмом.
Рауно Лийтмяэ отличается атлетизмом. Фото: MTÜ Firsmasport

Внешние качества, которые делают мужчин неотразимыми

Черты лица: симметрия лица. Исследования Университета штата Пенсильвания свидетельствуют о том, что мужчины с симметричными чертами лица считаются более привлекательными.

Женщинам особенно нравятся четкая линия челюсти и выдающиеся скулы, прямой нос, светло-голубые глаза и выразительные брови.

Особенности телосложения: рост! Высокие мужчины часто воспринимаются как более доминантные, сильные и уверенные в себе.

Мускулистое телосложение: демонстрирует заботу о себе, физическую силу и здоровье мужчины.

Уход и стиль: мужчины, которые заботятся о своей физической форме, заботятся и о себе. Хотя некоторые люди могут предпочитать суровый вид, других привлекают мужчины с утонченным стилем.

Помните, что вкусы у всех разные! Физические характеристики, которые нравятся одним, могут не нравиться другим - красота субъективна. То, что одному человеку может казаться идеальными, другой найдет совершенно непривлекательным.

Источник: Regain.us

Симметричное лицо

Что восхищает женщин - четкая линия челюсти, выдающиеся скулы, прямой нос, светло-голубые глаза. Это описание точно подходит под Рауно. Но стоп - мужчина может родиться с самыми лучшими чертами лица, но при этом выглядеть непривлекательно, если он не следит за собой. У женщин нет завышенных ожиданий. Прежде всего, мужчина должен быть ухоженным и знать, что делать со своими волосами и бородой. Отсутствие волос - это плюс для некоторых женщин, и это, конечно, привлекательнее, чем беспорядочные волосы вокруг лица.

Рауно повезло родиться в семье, где все мужчины всегда следили за собой. «Мой дедушка всю жизнь каждое утро уделял внимание своей бороде. Я, конечно, человек, который стремится следить за собой, но здесь я бы отметил один негативный аспект, - добавляет он. - Те, кто меня не знает, из-за моей ухоженной внешности думают, что я очень крутой дамский угодник. Это стереотип, который иногда возникает у людей».

И женщинам, и мужчинам трудно поверить, что за ухоженностью может скрываться совершенно обычный, приятный и надежный человек. И часто те, кто недоволен собственной внешностью, начинают нервничать, когда кто-то другой привлекает к себе внимание. Но здесь стоит помнить, ухоженный вид - сигнал о том, что человек уважает себя. И если при встрече с вами он будет выглядеть ухоженным, он будет уважать и вас. Таким образом человек показывает, что эта встреча важна для него.

Рауно Лийтмяэ - бывший спортсмен, активно выступавший в десятиборье.
Рауно Лийтмяэ - бывший спортсмен, активно выступавший в десятиборье. Фото: Rauno Liitmäe erakogu

Секретное оружие, повышающее привлекательность

В конце списка есть одно качество, которое каждый мужчина может взять на заметку - хорошая осанка. Просто вытянитесь, и вы мгновенно станете намного больше и выше. «Я не придавал этому особого внимания, но я думаю, что это идет рука об руку с тренировками. Как только вы все наладите, вы уже не сможете избавиться от красивой осанки», - уверяет он.

Реальность сегодня такова, что хорошая осанка стала редким качеством, но ее привлекательность неизменна. «И работать следует не только над внешностью, - ободряюще добавляет Рауно Лийтмяэ. - Легко казаться надежным, уверенным и искренним». Важно осознать свои ценности и работать над собой. Если мир по-прежнему показывает вам, что по каким-то причинам вы не выглядите привлекательно, нет смысла обвинять кого-то другого. Внимательно посмотрите в зеркало и поработайте над собой - скорее всего, вам есть что улучшать.

Рауно Лийтмяэ с друзьями и коллегами. Каждый мужчина может выпрямить спину и мгновенно выглядеть более уверенным и привлекательным. Вроде ничего такого, но это работает!
Рауно Лийтмяэ с друзьями и коллегами. Каждый мужчина может выпрямить спину и мгновенно выглядеть более уверенным и привлекательным. Вроде ничего такого, но это работает! Фото: Erakogu
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