ВИДЕО «Он не знает ни одной песни Кэти Перри». В Сети обсуждают растерянное лицо Орландо Блума на премии MTV

«Он не знает ни одной песни Кэти Перри»; «Он что, ни разу не слышал ее музыку?» - пишут пользователи. Правда, одну песню Орландо Блум все-таки узнал - знаменитый хит Кэти Перри I Kissed a Girl.

В последнее время пара частенько оказывается в центре внимания в Сети. Сначала Орландо Блум на вечеринке прямо за спиной Кэти рассматривал ягодицы Ким Кардашьян. Сама Кэти над этим посмеялась и заявила, что на его месте сама бы туда смотрела.

А после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards досталось и самой Кэти: пользователи раскритиковали ее наряд и назвали его «мокрой занавеской, которая порвалась в стиральной машине».

Кроме того, после ее выступлений певицу снова заподозрили в употреблении препарата для диабетиков Ozempic, за что в последнее время звезд часто критикуют. По мнению пользователей Сети, звезды подают своим поклонникам плохой пример, - и их подозрения нельзя назвать беспочвенными, поскольку накануне сестра Кейт Мосс, Лотти, сообщила, что попала в больницу из-за передозировки.