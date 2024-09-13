Орландо Блум стал героем шуток в Cети после появления на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards, куда он пришел поддержать свою возлюбленную, певицу Кэти Перри. Однако ее творчество, судя по всему, он слышит впервые: в видео с церемонии пользователи Сети заметили, что он слушает возлюбленную с отстраненным лицом и явно не узнает ее хиты.
ВИДЕО ⟩ «Он не знает ни одной песни Кэти Перри». В Сети обсуждают растерянное лицо Орландо Блума на премии MTV
«Он не знает ни одной песни Кэти Перри»; «Он что, ни разу не слышал ее музыку?» - пишут пользователи. Правда, одну песню Орландо Блум все-таки узнал - знаменитый хит Кэти Перри I Kissed a Girl.
В последнее время пара частенько оказывается в центре внимания в Сети. Сначала Орландо Блум на вечеринке прямо за спиной Кэти рассматривал ягодицы Ким Кардашьян. Сама Кэти над этим посмеялась и заявила, что на его месте сама бы туда смотрела.
А после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards досталось и самой Кэти: пользователи раскритиковали ее наряд и назвали его «мокрой занавеской, которая порвалась в стиральной машине».
@mtvuk Katy Perry and Orlando Bloom are serving couple goals at this year’s VMAs 💘 #katyperry #orlandobloom #vmas ♬ teenage dream - r7ptor
Кроме того, после ее выступлений певицу снова заподозрили в употреблении препарата для диабетиков Ozempic, за что в последнее время звезд часто критикуют. По мнению пользователей Сети, звезды подают своим поклонникам плохой пример, - и их подозрения нельзя назвать беспочвенными, поскольку накануне сестра Кейт Мосс, Лотти, сообщила, что попала в больницу из-за передозировки.