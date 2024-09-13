26-летняя сестра Кейт Мосс попала в больницу из-за передозировки: «Другу приходилось держать мои ноги»

После первой инъекции модель всего за неделю похудела с 60 до 57 килограммов, а после второго укола отметка на весах показала уже 53.

«Это нездоровая потеря веса для нескольких недель, - отметила Лотти. - Когда я провела в постели два дня, я хотела все отменить. Но это не таблетка, которую ты можешь не пить. Оно уже в твоем организме». Упадок сил звезда почувствовала на второй неделе: она не могла есть и пить. Девушка призналась, что хуже не чувствовала себя никогда.

Самый страшный момент случился, когда модель стояла в ванной. «Я чувствовала, что вот-вот потеряю сознание. Моему другу Рису приходилось держать мои ноги. Я не понимала, что происходит, мое лицо было напряжено, все мое тело окаменело, руки сжались, и я не могла ими пошевелить. Это было, честно говоря, ужасно», - рассказала сестра Кейт Мосс. Сейчас ей требуется реабилитация.

Лотти свое мнение о препарате изменила и категорически не советует применять его без крайней необходимости. «Я скорее умру, чем приму это снова», - заявила она Daily Mail.