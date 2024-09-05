Бригитте Сюзанне Хунт, прилежная студентка юридического факультета, уже некоторое время намекает своим подписчикам в социальных сетях на то, что она приступила к работе на новой должности. Однако Хунт пока не раскрывает, с какой фирмой она связана. По сведениям издания Õhtuleht, Бригитте заняла должность в отделе маркетинга престижной юридической фирмы.
НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ ⟩ Самая скандальная блондинка Эстонии приступила к работе в престижной юридической фирме?
В последнее время Бригитте Сюзанне Хунт (28) намекает подписчикам в Instagram о своей новой работе. Однако до сих пор остается загадкой, в какой фирме работает студентка, изучающая право в Таллиннском университете. В четверг издание Õhtuleht опубликовало информацию о том, что, вероятно, Бригитте работает в отделе маркетинга юридической фирмы Emerald Legal.
Elu24 поинтересовался у Бригитте, правда ли, что ее новая работа - в отделе маркетинга Emerald Legal, и каковы ее новые задачи. Хунт увидела запрос в Instagram, но пока не ответила на него.
Портал также связался с Emerald Legal. Опубликуем их ответ как можно скорее.
Бригитте уже говорила на своей странице в Instragram, что она борется с психологическим насилием и хочет сделать Эстонию свободной от травли. В интервью изданию Kroonika Хунт сказала, что очень довольна своей новой работой и чувствует, что находится в правильном месте.
Хунт, которая в настоящее время изучает право в Таллиннском университете, окончила Тартуский университет в 2017 году по специальности «журналистика и коммуникация».
Конец лета, похоже, принес светской львице много радости. В конце августа мы писали о том, что сбылась давняя мечта Бригитте о новом автомобиле. Теперь она - обладательница новенького Porsche Panamera G2 Turbo 4.0.