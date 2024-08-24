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ФОТО Эстонская королева скандалов исполнила свою давнюю мечту: потребовалось восемь лет

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Бригитте Сюзанне Хунт.
Бригитте Сюзанне Хунт. Фото: Taavi Sepp

28-летняя блогер Бригитте Сюзанне Хунт стала владелицей нового автомобиля, о котором мечтала восемь лет!

Бригитте Сюзанне Хунт - эстонская телеведущая, журналистка, актриса, блогер и светская львица, которая в настоящее время пополняет багаж своих знаний в Таллиннском университете, где изучает право. Она не раз попадала в скандалы, но это не остановило ее на пути к своей мечте.

Вечером 23 августа она опубликовала на своем аккаунте в Instagram видео, на котором запечатлен процесс получения ее нового автомобиля - Porsche Panamera G2 Turbo 4.0.

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