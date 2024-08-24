ФОТО Эстонская королева скандалов исполнила свою давнюю мечту: потребовалось восемь лет

Бригитте Сюзанне Хунт - эстонская телеведущая, журналистка, актриса, блогер и светская львица, которая в настоящее время пополняет багаж своих знаний в Таллиннском университете, где изучает право. Она не раз попадала в скандалы, но это не остановило ее на пути к своей мечте.