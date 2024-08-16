В четверг, 15 августа, мы опубликовали подборку заведений, где можно заказать ретро-бургер, который очень любят жители Таллинна. К моменту публикации нам не удалось выведать рецепт ни у одного из столичных поваров, но сегодня старший повар ресторанов Pelm и Repa делится с вами своими секретами.
ТАЙНА РАСКРЫТА! ⟩ Повар столичного ресторана поделился рецептом любимого таллиннцами блюда
Да, в этом случае речь не идет о классическом ретро-бургере с полуфабрикатами и сыром в пластинках, повар Эдуард Никитин открывает завесу тайны гурмэ-бургера. Отметим, что рецепт был разработан именно для двух ресторанов в торговом центре Nautica и в других заведениях сети попробовать блюдо не удастся.
Итак, рецепт ретро-бургера от шеф-повара:
Ингридиенты:
Говяжий фарш;
Красный сыр Чеддер;
Булочка бриошь;
Томат;
Литья салата;
Соус барбекю;
Для коулсло:
Молодая капуста;
Морковь;
Лук-порей;
Соус.
Приготовление:
Приготовить говяжью котлету на углях. Приправить смесью соли и пряных специй. Сверху положить красный сыр Чеддер. Обжарить на гриле булочку бриошь. Затем добавить к бургеру соус барбекю, свежие томаты и листья салата. Собрать гамбургер: на половину булочки с овощами положить котлету с сыром, далее салат коулсло и накрыть второй половиной булочки.
Салат коулсло:
Мелко нашинковать молодую капусту. На крупной терке подготовить морковь. Промытый лук-порей нарезать тонкими полукольцами. Смешать все ингредиенты и заправить майонезно-цитрусовым соусом.