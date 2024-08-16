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ТАЙНА РАСКРЫТА! Повар столичного ресторана поделился рецептом любимого таллиннцами блюда

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Ресторан Pelm в торговом центре Nautica.
Ресторан Pelm в торговом центре Nautica. Фото: Pelm

В четверг, 15 августа, мы опубликовали подборку заведений, где можно заказать ретро-бургер, который очень любят жители Таллинна. К моменту публикации нам не удалось выведать рецепт ни у одного из столичных поваров, но сегодня старший повар ресторанов Pelm и Repa делится с вами своими секретами.

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Да, в этом случае речь не идет о классическом ретро-бургере с полуфабрикатами и сыром в пластинках, повар Эдуард Никитин открывает завесу тайны гурмэ-бургера. Отметим, что рецепт был разработан именно для двух ресторанов в торговом центре Nautica и в других заведениях сети попробовать блюдо не удастся.

Итак, рецепт ретро-бургера от шеф-повара:

Ингридиенты:

Говяжий фарш;

Красный сыр Чеддер;

Булочка бриошь;

Томат;

Литья салата;

Соус барбекю;

Для коулсло:

Молодая капуста;

Морковь;

Лук-порей;

Соус.

Приготовление:

Приготовить говяжью котлету на углях. Приправить смесью соли и пряных специй. Сверху положить красный сыр Чеддер. Обжарить на гриле булочку бриошь. Затем добавить к бургеру соус барбекю, свежие томаты и листья салата. Собрать гамбургер: на половину булочки с овощами положить котлету с сыром, далее салат коулсло и накрыть второй половиной булочки.

Салат коулсло:

Мелко нашинковать молодую капусту. На крупной терке подготовить морковь. Промытый лук-порей нарезать тонкими полукольцами. Смешать все ингредиенты и заправить майонезно-цитрусовым соусом.

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