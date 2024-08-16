ТАЙНА РАСКРЫТА! Повар столичного ресторана поделился рецептом любимого таллиннцами блюда

НАЗАД В 90-Е! ⟩ Где в Таллинне предлагают самые сочные ретро-бургеры

Да, в этом случае речь не идет о классическом ретро-бургере с полуфабрикатами и сыром в пластинках, повар Эдуард Никитин открывает завесу тайны гурмэ-бургера. Отметим, что рецепт был разработан именно для двух ресторанов в торговом центре Nautica и в других заведениях сети попробовать блюдо не удастся.

Ингридиенты:

Говяжий фарш;

Красный сыр Чеддер;

Булочка бриошь;

Томат;

Литья салата;

Соус барбекю;

Для коулсло:

Молодая капуста;

Морковь;

Лук-порей;

Соус.

Приготовление:

Приготовить говяжью котлету на углях. Приправить смесью соли и пряных специй. Сверху положить красный сыр Чеддер. Обжарить на гриле булочку бриошь. Затем добавить к бургеру соус барбекю, свежие томаты и листья салата. Собрать гамбургер: на половину булочки с овощами положить котлету с сыром, далее салат коулсло и накрыть второй половиной булочки.

Салат коулсло:

Мелко нашинковать молодую капусту. На крупной терке подготовить морковь. Промытый лук-порей нарезать тонкими полукольцами. Смешать все ингредиенты и заправить майонезно-цитрусовым соусом.