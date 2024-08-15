Недавно соцсети пестрили вопросам: где же в Таллинне можно поесть тот самый ретро-бургер, как в детстве? Для тех, кто все еще находится в поиске, возможно, наша подборка станет отличной подсказкой!
НАЗАД В 90-Е! ⟩ Где в Таллинне предлагают самые сочные ретро-бургеры
Ну кто в юности после дискотек, а кто-то и на свидании, не проходил мимо Söögiplaats или киоска, находящегося напротив Таллиннского университета, где сегодня находится еще одна точка Peetri Pizza, и не перекусывал этим сытным бургером?
Кафе и киосков, где все еще можно отведать тот самый бургер с полуфабрикатными котлетами и капустой, в Таллинне осталось не так много, но некоторые заведения - позиционирующие себя как рестораны - тоже стали добавлять это блюдо в меню, чтобы порадовать ностальгирующих клиентов.
Räägupesa
Мало кто из жителей столицы ни разу не ел здесь ретро-бургер, но если такая оплошность все-таки произошла, ее срочно нужно исправить! Бургер Räägupesa обойдется вам в 6 евро, но если вы хотите получить двойное наслаждение (две котлеты и две пластинки сыра) - придется заплатить всего на 50 центов больше.
Staap
Чизбургер, он же ретро-бургер, здесь стоит 7,50 евро. А за 8 евро можно купить двойной или макси-бургер, но это только в том случае, если вы сильно проголодались.
Snack Point
В киоске около велотрека в Пирита большой выбор бургеров, цены на которые варьируются от 5 до 7 евро. Здесь каждый точно найдет что-то для себя.
Wall Street Burger
Ретро-бургер с сочной капустой в этом заведении стоит 8 евро.
Burger Kitchen
Котлета из говядины, булочка бриошь, салат из капусты, помидор, маринованный огурец, сыр чеддер, красный лук и чесночный майонез - все это обойдется вам в 10,50 евро.
Garage Burger
За 9 евро вы получите булочку бриошь, говяжую котлету, салат «ретро», сыр чеддер, моцареллу и маринованный огурец.
Poseidon Burgers
В этом кафе ретро-бургер представлен под интересным названием Kopli, и стоит он всего 4,90 евро.
Hungry Papa
Помимо капустного салата, здесь в ретро-бургер добавляют салат айсберг и рукколу. Насладиться этим блюдом можно за 10 евро.
Uulits
Бургер Uulits, который по составу невероятно схож с ретро-бургером, здесь подают не с плавленым сыром, а с сыром эмменталь. Цена - 10,80 евро.
Jahu Tänavagurmee
Ресторан предлагает ретро-бургеры примерно раз в два месяца, а клиенты, которые приходят в костюме в стиле 90-00х, получают бургеры бесплатно.
Рецепт ретро-бургера от портала Limon.ee
Мы пытались выведать рецепт ретро-бургера у шеф-поваров таллиннских ресторанов, но, к сожалению, они не захотели делиться своими секретами приготовления любимого многими блюда. Поэтому мы решили поделиться с вами рецептом ретро-бургера от портала Limon.ee.
Итак, вам понадобится:
- Булочки для бургеров;
- Котлеты (могут быть любые: Rakvere, Järlepa и так далее);
- Сыр в пластинках;
- Свежая капуста;
Для соуса:
- Майонез;
- Кетчуп;
- Лимонный сок;
- Копченая паприка и любые специи на ваш вкус;
Приготовление:
Слегка поджарить булочки на сухой сковороде, затем там же обжарить котлеты. Смешать ингредиенты для соуса, специи добавить по своему вкусу. Мелко нашинковать капусту, перемешать ее с частью соуса. Собрать ретро-бургер, не жалея соуса и капусты. Приятного аппетита!