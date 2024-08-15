НАЗАД В 90-Е! Где в Таллинне предлагают самые сочные ретро-бургеры

Ну кто в юности после дискотек, а кто-то и на свидании, не проходил мимо Söögiplaats или киоска, находящегося напротив Таллиннского университета, где сегодня находится еще одна точка Peetri Pizza, и не перекусывал этим сытным бургером?

Кафе и киосков, где все еще можно отведать тот самый бургер с полуфабрикатными котлетами и капустой, в Таллинне осталось не так много, но некоторые заведения - позиционирующие себя как рестораны - тоже стали добавлять это блюдо в меню, чтобы порадовать ностальгирующих клиентов.

Räägupesa

Мало кто из жителей столицы ни разу не ел здесь ретро-бургер, но если такая оплошность все-таки произошла, ее срочно нужно исправить! Бургер Räägupesa обойдется вам в 6 евро, но если вы хотите получить двойное наслаждение (две котлеты и две пластинки сыра) - придется заплатить всего на 50 центов больше.

Staap

Чизбургер, он же ретро-бургер, здесь стоит 7,50 евро. А за 8 евро можно купить двойной или макси-бургер, но это только в том случае, если вы сильно проголодались.

Snack Point

В киоске около велотрека в Пирита большой выбор бургеров, цены на которые варьируются от 5 до 7 евро. Здесь каждый точно найдет что-то для себя.

Wall Street Burger

Ретро-бургер с сочной капустой в этом заведении стоит 8 евро.

Burger Kitchen