Цой жив Группа «Кино» представила новый клип накануне годовщины гибели Виктора Цоя

«Смотрите, мы целым стадионом поем "Время есть, а денег нет"! Круто же?», - написали музыканты «Кино» в своих соцсетях в среду, публикуя новый видеоклип.

«И куда-то все подевались вдруг… Я попал в какой-то не такой круг…», - звучит голос Виктора Цоя над стадионом в России, снова и снова доказывая талант автора, который написал в 80-е годы прошлого века несколько альбомов вечно актуальных песен.

Изначально песня «Время есть, а денег нет» была записана для дебютного альбома «Кино» 1982 года - «45». Запись первого альбома «Кино» была сделана при активной поддержке музыкантов группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова.

В прошлом году группа «Кино» опубликовала большой фильм-концерт с записью их двухчасового выступления после того, как музыканты возродили легендарную группу. Rus.Postimees тогда рассказывал о других современных записях и клипах «Кино».

В выступлениях музыкантов используются отреставрированные записи вокальных партий Виктора Цоя, который трагически ушел из жизни в результате автомобильной аварии в 1990 году.