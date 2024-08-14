Музыканты группы «Кино» 14 августа опубликовали новое концертное видео. 15 августа – день памяти лидера группы Виктора Цоя, который погиб в этот день в 1990 году.
Цой жив ⟩ Группа «Кино» представила новый клип накануне годовщины гибели Виктора Цоя
«Смотрите, мы целым стадионом поем "Время есть, а денег нет"! Круто же?», - написали музыканты «Кино» в своих соцсетях в среду, публикуя новый видеоклип.
«И куда-то все подевались вдруг… Я попал в какой-то не такой круг…», - звучит голос Виктора Цоя над стадионом в России, снова и снова доказывая талант автора, который написал в 80-е годы прошлого века несколько альбомов вечно актуальных песен.
Изначально песня «Время есть, а денег нет» была записана для дебютного альбома «Кино» 1982 года - «45». Запись первого альбома «Кино» была сделана при активной поддержке музыкантов группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова.
В прошлом году группа «Кино» опубликовала большой фильм-концерт с записью их двухчасового выступления после того, как музыканты возродили легендарную группу. Rus.Postimees тогда рассказывал о других современных записях и клипах «Кино».
В выступлениях музыкантов используются отреставрированные записи вокальных партий Виктора Цоя, который трагически ушел из жизни в результате автомобильной аварии в 1990 году.
Стоит отметить, что группа «Кино» не участвует в пропагандистских играх нынешних российских властей. Использование песен Виктора Цоя в целях пропаганды войны не согласовывается с музыкантами. Более того на старте полномасштабной военной агрессии России в Украине и раскручивании российской пропагандой ядерной истерики, группа «Кино» опубликовала современную версию антивоенной песни Виктора Цоя «Безъядерная зона», где разрушенный сельский дом на фоне желтого поля и голубого неба постепенно восстанавливается и становится жилым.
Весной 2022 года была представлена совместная запись «Кино» с лидером группы Tequilajazzz Евгением Федоровым. Музыканты перепели антивоенную песню группы «Объект Насмешек» середины 80-х годов «Любовь к оружию». О смыслах этого высказывания Евгений Федоров говорил в интервью для Rus.Postimees.
После реюниона в 2020 году группа «Кино» неоднократно планировала выступить в странах Балтии, но их шоу в Риге неоднократно переносилось из-за невозможности получить въездные визы.
В четверг, 15 августа, в день памяти Виктора Цоя на горке Харью уже в девятый раз состоится ежегодный музыкальный фестиваль «Песни Цоя».
В этом году на сцену выйдут четыре коллектива: Партизаны & Yucca, 107B, Cube-A и Cosmo. Начало концерта в 20:00, вход на мероприятие, как всегда, свободный.