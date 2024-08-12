В четверг, 15 августа, в день памяти Виктора Цоя на горке Харью уже в девятый раз состоится ежегодный музыкальный фестиваль «Песни Цоя».
НЕ ПРОПУСТИТЕ ⟩ «Песням Цоя» на горке Харью – быть!
Местные музыкальные коллективы представят гостям мероприятия кавер-версии песен легендарной группы «Кино».
Кто был на прошлых концертах, тот знает, что это всегда теплое и дружеское событие, объединяющее многонациональное общество Эстонии посредством всем известных песен, а тот, кто слышит об этом впервые - приходите и убедитесь сами!
В этом году на сцену выйдут четыре коллектива: Партизаны & Yucca, 107B, Cube-A и Cosmo.
Начало концерта в 20:00, вход на мероприятие, как всегда, свободный.