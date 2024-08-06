Жительница Таллинна столкнулась с неприятной ситуацией: сотрудник парома Viking Line выгнал ее из кафе, потому что она в нем ничего не купила.
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«Просьба сотрудника была обоснована»: женщину выгнали из кафе на пароме Таллинн-Хельсинки
В последние выходные июля в Хельсинки проходили концерты британской группы Coldplay, на которые поехали и поклонники творчества музыкантов из Эстонии. Мы уже писали, что 27 и 28 июля Таллиннский порт был забит пассажирами.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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