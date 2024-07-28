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ФОТО «Порт забит людьми!» Сотни человек направляются из Таллиннского порта в Финляндию

Хевели Туйск
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Фото: Elu24 lugeja

Всемирно известная группа Coldplay дает концерт в Хельсинки в субботу. По словам читателя Elu24, который отправился послушать группу, из Таллинна в сторону Финляндии направляется очень много людей. «Порт забит людьми!»

Coldplay добрались до Финляндии в рамках своего мирового турне Music Of The Spheres и дают несколько концертов в Хельсинки. В субботу они дали свой первый концерт у наших северных соседей, и его посетило более 44 000 человек.

По словам читателя Elu24, в воскресное утро в Таллиннском порту было очень много людей, и Megastar, отправившийся в 10:30, был забит до отказа. «Думаю, большинство здесь едет послушать Coldplay».

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