Всемирно известная группа Coldplay дает концерт в Хельсинки в субботу. По словам читателя Elu24, который отправился послушать группу, из Таллинна в сторону Финляндии направляется очень много людей. «Порт забит людьми!»
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ФОТО ⟩ «Порт забит людьми!» Сотни человек направляются из Таллиннского порта в Финляндию
Coldplay добрались до Финляндии в рамках своего мирового турне Music Of The Spheres и дают несколько концертов в Хельсинки. В субботу они дали свой первый концерт у наших северных соседей, и его посетило более 44 000 человек.
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