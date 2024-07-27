БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ Алла Пугачева, Андрей Макаревич и другие гости первого дня Laima Rendezvous Jūrmala

В этом году заявлены 45 артистов из 14 стран.

В первый день выступили легендарные Londonbeat, украинские звезды - Верка Сердючка, Настя Каменских, Макс Барских, Alekseev, Анна Буткевич, Ульяна Ольхина и Мария Максакова, Ден Баурин из Венгрии, Уку Сувисте из Эстонии, а также латвийские исполнители - Иго, Нормунд Рутулис, Grēta и, конечно, Ballet Freedom.