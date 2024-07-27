В пятницу, 26 июля, в концертном зале «Дзинтари» прошел первый день грандиозного фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024, пишет RUS TVNET. Фестиваль посетили Алла Пугачева и Андрей Макаревич. Смотрите фото других гостей в нашей галерее!
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БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Алла Пугачева, Андрей Макаревич и другие гости первого дня Laima Rendezvous Jūrmala
В этом году заявлены 45 артистов из 14 стран.
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