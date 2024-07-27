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БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ Алла Пугачева, Андрей Макаревич и другие гости первого дня Laima Rendezvous Jūrmala

Jānis Škapars Раиса Блуменфелде Елена Фещенко (Савейко)
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В пятницу, 26 июля, в концертном зале «Дзинтари» прошел первый день грандиозного фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024, пишет RUS TVNET. Фестиваль посетили Алла Пугачева и Андрей Макаревич. Смотрите фото других гостей в нашей галерее!

В этом году заявлены 45 артистов из 14 стран.

В первый день выступили легендарные Londonbeat, украинские звезды - Верка Сердючка, Настя Каменских, Макс Барских, Alekseev, Анна Буткевич, Ульяна Ольхина и Мария Максакова, Ден Баурин из Венгрии, Уку Сувисте из Эстонии, а также латвийские исполнители - Иго, Нормунд Рутулис, Grēta и, конечно, Ballet Freedom.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
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