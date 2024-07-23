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ЖАРКИЕ СПОРЫ Организатор «Бала цветов» прокомментировала выбор жюри: «Уважаю и ценю мнение профессионалов!»

Светлана Карабут
, Руководитель портала Limon.ee
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Бал цветов в Таллинне.
Бал цветов в Таллинне. Фото: Konstantin Sednev / Kollaaž

В минувшую субботу в Таллинне прошел 25-й «Бал цветов» и, конечно же, по традиции на нем выбирали лучшее цветочное платье. В соцсетях уже три дня не утихают жаркие споры о том, что наряд бабочки был гораздо изящнее и интереснее, чем победившая работа украинских флористов. 

В субботу, 20 июля, в Таллинне состоялся 25-й «Бал цветов», а в его рамках - международный конкурс профессиональных флористов «Цветочное платье». Шествие грации и живых цветов проходило в саду Кадриорга.

Главный приз в 1000 евро в этом году достался создателям платья из живых цветов под названием «Кукла-мотанка». Команда украинских флористов - Татьяна Михальченко и Людмила Байдак (она же и модель на показе) - восхитила членов жюри филигранно выполненной работой, изысканными плетениями.

Цветочный наряд «Кукла-мотанка», который принес победу на 25-м Балу цветов украинской команде флористов.
Цветочный наряд «Кукла-мотанка», который принес победу на 25-м Балу цветов украинской команде флористов. Фото: Konstantin Sednev

Вживую наряд «Куклы-мотанки» действительно смотрится намного интереснее, а трудоемкое плетение из природных материалов просто теряется на фотографиях. Возможно, это и стало причиной жарких споров в социальных сетях, где и те, кто был на «Балу цветов», и те, кто может судить о прошедшем мероприятии лишь по отснятым кадрам, считают, что победа должна была достаться цветочному наряду «Бабочка». Продемонстрировала платье модель Алина Малова, да так грациозно, что зрителям казалось, что цветочная бабочка ожила и действительно порхает по Кадриоргу.

Цветочное платье «Бабочка» продемонстрировала модель Алина Малова.
Цветочное платье «Бабочка» продемонстрировала модель Алина Малова. Фото: Konstantin Sednev

Бессменный организатор «Бала цветов», арт-дизайнер и флорист Татьяна Тридворнова призналась, что видит этот жаркий спор в социальных сетях, и ее это радует.

«Люди обсуждают платья! Не проблемы, которые всех нас одолели, а художественную часть платьев, и я от этого счастлива», - говорит Тридворнова.

Татьяна Тридворнова отмечает, что ни она, ни оргкомитет «Бала цветов» не может влиять на мнение жюри. В этом году в него вошли артист Александр Ивашкевич, член Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски, дизайнер Кирилл Сафонов, искусствовед Эвелина Ведом, топ-стилист Денис Коваленко, модель и дизайнер Беатриче, а также профессиональные флористы не только из Эстонии, но и из-за рубежа.

Организатор «Бала цветов» призывает всех, кого не устроил выбор жюри, провести свое народное, например, интернет-голосование и наградить победителя, как это было в прошлом году с «Одуванчиком». Тогда зрители и пользователи соцсетей также посчитали, что решение жюри было несправедливым, а портал Limon.ee устроил свою церемонию награждения.

«Вместо того, чтобы подвергать сомнению решение профессионального жюри, давайте сделаем народное голосование - художественный народный совет "Бала цветов" и выберем своего победителя», - предлагает Тридворнова.

Татьяна Тридворнова на «Балу цветов» в Кадриорге.
Татьяна Тридворнова на «Балу цветов» в Кадриорге. Фото: Konstantin Sednev

Организатор «Бала цветов» рассказывает, что после мероприятия и в этом году, и в предыдущие годы к ней обращаются с вопросом: почему выиграла эта, а не та участница?

«У нас есть жюри, у нас есть подсчет голосов, у нас все по протоколам, и мы их вскоре опубликуем, - объясняет Тридворнова. - Цветочный бал - это не спорт! Пловец проплыл за 3 минуты 15 секунд, у него неоспоримо 1 место, тот, кто на долю секунды дольше - получает второе, еще несколько секунд потерял - третье. Творческий же конкурс предполагает разность мнений».

Цветочный наряд, который создала Елена Епинатьева на «Балу цветов». Оригинальная композиция получила спецприз от Татьяны Тридворновой.
Цветочный наряд, который создала Елена Епинатьева на «Балу цветов». Оригинальная композиция получила спецприз от Татьяны Тридворновой. Фото: Konstantin Sednev

Татьяна Тридворнова отмечает, что сама уже многие годы не входит в состав жюри и совсем не вмешивается в их работу.

«Мое мнение может не совпадать с мнением жюри, поэтому я учредила свой  специальный приз. Я выбираю флориста, который мне понравился, и награждаю его. Я всегда этого флориста приглашаю в свои проекты на Лазурном берегу или в Швейцарии, или в Австрии", - говорит Татьяна Тридворнова.

В кулуарах поговаривают, что именно этот спецприз от Тридворновой многие флористы - участники конкурсной программы «Бала цветов» - хотят получить даже сильнее, чем войти в тройку победителей. К слову, в этом году этим счастливчиком стала создатель цветочного наряда - Елена Епинатьева, которая представила на «Балу цветов» удивительное цветочное платье будущего.

Цветочный наряд, который получил спецприз организатора «Бала цветов».
Цветочный наряд, который получил спецприз организатора «Бала цветов». Фото: Konstantin Sednev
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