ЖАРКИЕ СПОРЫ Организатор «Бала цветов» прокомментировала выбор жюри: «Уважаю и ценю мнение профессионалов!»

Организатор «Бала цветов» призывает всех, кого не устроил выбор жюри, провести свое народное, например, интернет-голосование и наградить победителя, как это было в прошлом году с «Одуванчиком». Тогда зрители и пользователи соцсетей также посчитали, что решение жюри было несправедливым, а портал Limon.ee устроил свою церемонию награждения.

«Вместо того, чтобы подвергать сомнению решение профессионального жюри, давайте сделаем народное голосование - художественный народный совет "Бала цветов" и выберем своего победителя», - предлагает Тридворнова.

Татьяна Тридворнова на «Балу цветов» в Кадриорге. Фото: Konstantin Sednev

Организатор «Бала цветов» рассказывает, что после мероприятия и в этом году, и в предыдущие годы к ней обращаются с вопросом: почему выиграла эта, а не та участница?

«У нас есть жюри, у нас есть подсчет голосов, у нас все по протоколам, и мы их вскоре опубликуем, - объясняет Тридворнова. - Цветочный бал - это не спорт! Пловец проплыл за 3 минуты 15 секунд, у него неоспоримо 1 место, тот, кто на долю секунды дольше - получает второе, еще несколько секунд потерял - третье. Творческий же конкурс предполагает разность мнений».

Цветочный наряд, который создала Елена Епинатьева на «Балу цветов». Оригинальная композиция получила спецприз от Татьяны Тридворновой. Фото: Konstantin Sednev

Татьяна Тридворнова отмечает, что сама уже многие годы не входит в состав жюри и совсем не вмешивается в их работу.

«Мое мнение может не совпадать с мнением жюри, поэтому я учредила свой специальный приз. Я выбираю флориста, который мне понравился, и награждаю его. Я всегда этого флориста приглашаю в свои проекты на Лазурном берегу или в Швейцарии, или в Австрии", - говорит Татьяна Тридворнова.

В кулуарах поговаривают, что именно этот спецприз от Тридворновой многие флористы - участники конкурсной программы «Бала цветов» - хотят получить даже сильнее, чем войти в тройку победителей. К слову, в этом году этим счастливчиком стала создатель цветочного наряда - Елена Епинатьева, которая представила на «Балу цветов» удивительное цветочное платье будущего.

Цветочный наряд, который получил спецприз организатора «Бала цветов». Фото: Konstantin Sednev