В минувшую субботу в Таллинне прошел 25-й «Бал цветов» и, конечно же, по традиции на нем выбирали лучшее цветочное платье. В соцсетях уже три дня не утихают жаркие споры о том, что наряд бабочки был гораздо изящнее и интереснее, чем победившая работа украинских флористов.
ЖАРКИЕ СПОРЫ ⟩ Организатор «Бала цветов» прокомментировала выбор жюри: «Уважаю и ценю мнение профессионалов!»
В субботу, 20 июля, в Таллинне состоялся 25-й «Бал цветов», а в его рамках - международный конкурс профессиональных флористов «Цветочное платье». Шествие грации и живых цветов проходило в саду Кадриорга.
Главный приз в 1000 евро в этом году достался создателям платья из живых цветов под названием «Кукла-мотанка». Команда украинских флористов - Татьяна Михальченко и Людмила Байдак (она же и модель на показе) - восхитила членов жюри филигранно выполненной работой, изысканными плетениями.
Вживую наряд «Куклы-мотанки» действительно смотрится намного интереснее, а трудоемкое плетение из природных материалов просто теряется на фотографиях. Возможно, это и стало причиной жарких споров в социальных сетях, где и те, кто был на «Балу цветов», и те, кто может судить о прошедшем мероприятии лишь по отснятым кадрам, считают, что победа должна была достаться цветочному наряду «Бабочка». Продемонстрировала платье модель Алина Малова, да так грациозно, что зрителям казалось, что цветочная бабочка ожила и действительно порхает по Кадриоргу.
Бессменный организатор «Бала цветов», арт-дизайнер и флорист Татьяна Тридворнова призналась, что видит этот жаркий спор в социальных сетях, и ее это радует.
«Люди обсуждают платья! Не проблемы, которые всех нас одолели, а художественную часть платьев, и я от этого счастлива», - говорит Тридворнова.
Татьяна Тридворнова отмечает, что ни она, ни оргкомитет «Бала цветов» не может влиять на мнение жюри. В этом году в него вошли артист Александр Ивашкевич, член Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски, дизайнер Кирилл Сафонов, искусствовед Эвелина Ведом, топ-стилист Денис Коваленко, модель и дизайнер Беатриче, а также профессиональные флористы не только из Эстонии, но и из-за рубежа.
Организатор «Бала цветов» призывает всех, кого не устроил выбор жюри, провести свое народное, например, интернет-голосование и наградить победителя, как это было в прошлом году с «Одуванчиком». Тогда зрители и пользователи соцсетей также посчитали, что решение жюри было несправедливым, а портал Limon.ee устроил свою церемонию награждения.
«Вместо того, чтобы подвергать сомнению решение профессионального жюри, давайте сделаем народное голосование - художественный народный совет "Бала цветов" и выберем своего победителя», - предлагает Тридворнова.
Организатор «Бала цветов» рассказывает, что после мероприятия и в этом году, и в предыдущие годы к ней обращаются с вопросом: почему выиграла эта, а не та участница?
«У нас есть жюри, у нас есть подсчет голосов, у нас все по протоколам, и мы их вскоре опубликуем, - объясняет Тридворнова. - Цветочный бал - это не спорт! Пловец проплыл за 3 минуты 15 секунд, у него неоспоримо 1 место, тот, кто на долю секунды дольше - получает второе, еще несколько секунд потерял - третье. Творческий же конкурс предполагает разность мнений».
Татьяна Тридворнова отмечает, что сама уже многие годы не входит в состав жюри и совсем не вмешивается в их работу.
«Мое мнение может не совпадать с мнением жюри, поэтому я учредила свой специальный приз. Я выбираю флориста, который мне понравился, и награждаю его. Я всегда этого флориста приглашаю в свои проекты на Лазурном берегу или в Швейцарии, или в Австрии", - говорит Татьяна Тридворнова.
В кулуарах поговаривают, что именно этот спецприз от Тридворновой многие флористы - участники конкурсной программы «Бала цветов» - хотят получить даже сильнее, чем войти в тройку победителей. К слову, в этом году этим счастливчиком стала создатель цветочного наряда - Елена Епинатьева, которая представила на «Балу цветов» удивительное цветочное платье будущего.