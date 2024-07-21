РЕПОРТАЖ С БАЛА ЦВЕТОВ Парад диковинных платьев в Кадриорге: победила украинская «Кукла-мотанка»

«На 95 процентов это все ручная работа, - демонстрирует Людмила Байдак свой образ. - Только некоторые детали сшили, как основу - рубашку и юбку, все остальное - живые цветы и растения. Все плетения создавались вручную, в четыре руки - плели браслеты, бусы - коралі по-украински».

В наряде мотанки есть хризантемы, лепестки роз, маки, колосья пшеницы, ягоды и различная зелень.

«Кукла-мотанка» - победитель 25-го «Бала цветов». Цветочное платье со сложным плетением привело в восторг членов жюри. Фото: Konstantin Sednev

Многие члены жюри признались, что сделать выбор было сложно, ведь флористы применили все свое мастерство и поразительную фантазию.

«Это мероприятие дарит столько положительных эмоций, которых у нас в последнее время все меньше и меньше, - говорит член жюри, топ-стилист Денис Коваленко. - Нарядные люди, красивые модели, вокруг нас цветы. Мы этим дышим, мы заряжаемся этой прекрасной энергией».

Участница из Финляндии удивила публику заводным танцем. Фото: Konstantin Sednev

Артист театра и кино Александр Ивашкевич оценивает цветочные платья уже в шестой раз, и в этом году тех, кому член жюри захотел бы безоговорочно поставить высокие оценки, было не так много. «Почему-то, глядя на сегодняшние модели, вспоминаются прошлые, - говорит он. - Потому что в прошлом и в позапрошлом году были очень яркие работы. Здесь тоже есть интересные, я думаю, зритель их оценит».

Платья из живых цветов недолговечны, зато так ценны! Фото: Konstantin Sednev