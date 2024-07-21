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РЕПОРТАЖ С БАЛА ЦВЕТОВ Парад диковинных платьев в Кадриорге: победила украинская «Кукла-мотанка»

Светлана Карабут Константин Седнев
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Команда из Франции удивила платьем из лаванды, аромат которой с подиума долетал до зрителей, соседи из Финляндии показали энергичный танец с цветочным щитом, а украинская команда покорила членов жюри «Куклой-мотанкой» - национальным оберегом, символизирующим благополучие, добро и надежду на лучшее. Чтобы усилить образ, к нему приделали крылья ангела. Скорее смотрите видеорепортаж и яркую галерею с международного конкурса!

В субботу, 20 июля, в Таллинне состоялся 25-й «Бал цветов», а в его рамках - международный конкурс профессиональных флористов «Цветочное платье». Шествие грации и живых цветов проходило в саду Кадриорга, а потому было не лишено дворцового шика. 

25 лет - важная дата, в честь которой хозяйка бала, его бессменный организатор Татьяна Тридворнова приготовила сюрприз для зрителей - показ собственной коллекции цветочных платьев под названием «Драгоценности». Цветочная фея кружилась вместе со своими моделями по подиуму и была особенно хороша в этот день. «Я самая счастливая во вселенной!» - то и дело повторяла она.

По задумке организаторов, в этот раз зрители могли вблизи рассмотреть цветочные шедевры. Ведь модели в цветочных платьях проходили мимо каждого гостя, как на показах именитых кутюрье.

Татьяна Тридворнова и ее праздничная коллекция «Драгоценности».
Татьяна Тридворнова и ее праздничная коллекция «Драгоценности». Фото: Konstantin Sednev

Главное условие конкурса с годами остается неизменным - платья должны быть выполнены из живых цветов и природных материалов. В международном конкурсе флористов приняли участие 15 команд. Цветочные платья представили участники из Франции, Финляндии, Украины и, конечно, Эстонии.

Главный приз в 1000 евро в этом году достался создателям платья из живых цветов под названием «Кукла-мотанка». Команда украинских флористов - Татьяна Михальченко и Людмила Байдак (она же и модель на показе) - восхитили членов жюри филигранно выполненной работой, изысканными плетениями.

Команда украинских флористов отмечает свою победу.
Команда украинских флористов отмечает свою победу. Фото: Konstantin Sednev

Кукла-мотанка - национальный оберег у украинцев, символизирующий благополучие, добро и надежду на лучшее. Чтобы усилить образ, команда флористов добавила к нему крылья ангела - как символ мира во всем мире.

«На 95 процентов это все ручная работа, - демонстрирует Людмила Байдак свой образ. - Только некоторые детали сшили, как основу - рубашку и юбку, все остальное - живые цветы и растения. Все плетения создавались вручную, в четыре руки - плели браслеты, бусы - коралі по-украински».

В наряде мотанки есть хризантемы, лепестки роз, маки, колосья пшеницы, ягоды и различная зелень.

«Кукла-мотанка» - победитель 25-го «Бала цветов». Цветочное платье со сложным плетением привело в восторг членов жюри.
«Кукла-мотанка» - победитель 25-го «Бала цветов». Цветочное платье со сложным плетением привело в восторг членов жюри. Фото: Konstantin Sednev

Многие члены жюри признались, что сделать выбор было сложно, ведь флористы применили все свое мастерство и поразительную фантазию.

«Это мероприятие дарит столько положительных эмоций, которых у нас в последнее время все меньше и меньше, - говорит член жюри, топ-стилист Денис Коваленко. - Нарядные люди, красивые модели, вокруг нас цветы. Мы этим дышим, мы заряжаемся этой прекрасной энергией».

Участница из Финляндии удивила публику заводным танцем.
Участница из Финляндии удивила публику заводным танцем. Фото: Konstantin Sednev

Артист театра и кино Александр Ивашкевич оценивает цветочные платья уже в шестой раз, и в этом году тех, кому член жюри захотел бы безоговорочно поставить высокие оценки, было не так много. «Почему-то, глядя на сегодняшние модели, вспоминаются прошлые, - говорит он. - Потому что в прошлом и в позапрошлом году были очень яркие работы. Здесь тоже есть интересные, я думаю, зритель их оценит».

Платья из живых цветов недолговечны, зато так ценны!
Платья из живых цветов недолговечны, зато так ценны! Фото: Konstantin Sednev

Искусствовед Эвелина Ведом тоже отметила, что цветочные наряды в этом году отличаются. «Работы более филигранные, чем в предыдущие годы, - говорит Эвелина Ведом. - Они не масштабные, а более камерные, но тем интереснее рассматривать всевозможные детали - шлейфы, обувь, головные уборы, веера, зеркала».

Цветочное платье «Бабочка». Работу эстонских флористов демонстрирует модель Алина.
Цветочное платье «Бабочка». Работу эстонских флористов демонстрирует модель Алина. Фото: Konstantin Sednev

Модель Алина, которая впорхнула в летний Кадриорг в образе бабочки, призналась, что ей ужасно не хочется снимать цветочное платье после бала, и это несмотря на то, что девушка с начала работы флористов провела в цветочном наряде более 14-ти часов.

«В этих прекрасных живых цветах ощущаю себя просто великолепно. Конечно, будет грустно и обидно после праздника снимать это платье. Я бы каждый день в таком наряде ходила», - дарит нашему оператору лучезарную улыбку Алина.

Платье из лаванды источает нежный аромат Прованса, его смастерила команда флористов из Франции.
Платье из лаванды источает нежный аромат Прованса, его смастерила команда флористов из Франции. Фото: Konstantin Sednev

По мнению Татьяны Тридворновой, цветочное платье - высший пилотаж работы флориста, поэтому в этот вечер никто из участников не ушел без призов, которые были вручены в разных номинациях.

«Двадцать пять лет у нас всегда 15-17 команд, никогда ни одно платье не повторилось. Вы представляете, какой у мероприятия потенциал! - говорит Татьяна Тридворнова. - И я знаю, что каждое платье можно еще разработать в огромную коллекцию. Моя мечта - чтобы таллинский цветочный бал превратился в цветочное Евровидение. И сегодня я говорю - у нас 15 команд, я хочу в следующий раз дать интервью и сказать - у нас 15 стран». 

До встречи на 26-м «Балу цветов», теперь уже в следующем году! «Бал цветов» в Таллинне уже давно стал славной летней традицией. А традиции нельзя нарушать, тем более такие эстетически приятные и ароматные. Нам всем сейчас так не хватает добрых цветочных новостей!

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