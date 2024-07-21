Команда из Франции удивила платьем из лаванды, аромат которой с подиума долетал до зрителей, соседи из Финляндии показали энергичный танец с цветочным щитом, а украинская команда покорила членов жюри «Куклой-мотанкой» - национальным оберегом, символизирующим благополучие, добро и надежду на лучшее. Чтобы усилить образ, к нему приделали крылья ангела. Скорее смотрите видеорепортаж и яркую галерею с международного конкурса!
РЕПОРТАЖ С БАЛА ЦВЕТОВ ⟩ Парад диковинных платьев в Кадриорге: победила украинская «Кукла-мотанка»
В субботу, 20 июля, в Таллинне состоялся 25-й «Бал цветов», а в его рамках - международный конкурс профессиональных флористов «Цветочное платье». Шествие грации и живых цветов проходило в саду Кадриорга, а потому было не лишено дворцового шика.
25 лет - важная дата, в честь которой хозяйка бала, его бессменный организатор Татьяна Тридворнова приготовила сюрприз для зрителей - показ собственной коллекции цветочных платьев под названием «Драгоценности». Цветочная фея кружилась вместе со своими моделями по подиуму и была особенно хороша в этот день. «Я самая счастливая во вселенной!» - то и дело повторяла она.
По задумке организаторов, в этот раз зрители могли вблизи рассмотреть цветочные шедевры. Ведь модели в цветочных платьях проходили мимо каждого гостя, как на показах именитых кутюрье.
Главное условие конкурса с годами остается неизменным - платья должны быть выполнены из живых цветов и природных материалов. В международном конкурсе флористов приняли участие 15 команд. Цветочные платья представили участники из Франции, Финляндии, Украины и, конечно, Эстонии.
Главный приз в 1000 евро в этом году достался создателям платья из живых цветов под названием «Кукла-мотанка». Команда украинских флористов - Татьяна Михальченко и Людмила Байдак (она же и модель на показе) - восхитили членов жюри филигранно выполненной работой, изысканными плетениями.
Кукла-мотанка - национальный оберег у украинцев, символизирующий благополучие, добро и надежду на лучшее. Чтобы усилить образ, команда флористов добавила к нему крылья ангела - как символ мира во всем мире.
«На 95 процентов это все ручная работа, - демонстрирует Людмила Байдак свой образ. - Только некоторые детали сшили, как основу - рубашку и юбку, все остальное - живые цветы и растения. Все плетения создавались вручную, в четыре руки - плели браслеты, бусы - коралі по-украински».
В наряде мотанки есть хризантемы, лепестки роз, маки, колосья пшеницы, ягоды и различная зелень.
Многие члены жюри признались, что сделать выбор было сложно, ведь флористы применили все свое мастерство и поразительную фантазию.
«Это мероприятие дарит столько положительных эмоций, которых у нас в последнее время все меньше и меньше, - говорит член жюри, топ-стилист Денис Коваленко. - Нарядные люди, красивые модели, вокруг нас цветы. Мы этим дышим, мы заряжаемся этой прекрасной энергией».
Артист театра и кино Александр Ивашкевич оценивает цветочные платья уже в шестой раз, и в этом году тех, кому член жюри захотел бы безоговорочно поставить высокие оценки, было не так много. «Почему-то, глядя на сегодняшние модели, вспоминаются прошлые, - говорит он. - Потому что в прошлом и в позапрошлом году были очень яркие работы. Здесь тоже есть интересные, я думаю, зритель их оценит».
Искусствовед Эвелина Ведом тоже отметила, что цветочные наряды в этом году отличаются. «Работы более филигранные, чем в предыдущие годы, - говорит Эвелина Ведом. - Они не масштабные, а более камерные, но тем интереснее рассматривать всевозможные детали - шлейфы, обувь, головные уборы, веера, зеркала».
Модель Алина, которая впорхнула в летний Кадриорг в образе бабочки, призналась, что ей ужасно не хочется снимать цветочное платье после бала, и это несмотря на то, что девушка с начала работы флористов провела в цветочном наряде более 14-ти часов.
«В этих прекрасных живых цветах ощущаю себя просто великолепно. Конечно, будет грустно и обидно после праздника снимать это платье. Я бы каждый день в таком наряде ходила», - дарит нашему оператору лучезарную улыбку Алина.
По мнению Татьяны Тридворновой, цветочное платье - высший пилотаж работы флориста, поэтому в этот вечер никто из участников не ушел без призов, которые были вручены в разных номинациях.
«Двадцать пять лет у нас всегда 15-17 команд, никогда ни одно платье не повторилось. Вы представляете, какой у мероприятия потенциал! - говорит Татьяна Тридворнова. - И я знаю, что каждое платье можно еще разработать в огромную коллекцию. Моя мечта - чтобы таллинский цветочный бал превратился в цветочное Евровидение. И сегодня я говорю - у нас 15 команд, я хочу в следующий раз дать интервью и сказать - у нас 15 стран».
До встречи на 26-м «Балу цветов», теперь уже в следующем году! «Бал цветов» в Таллинне уже давно стал славной летней традицией. А традиции нельзя нарушать, тем более такие эстетически приятные и ароматные. Нам всем сейчас так не хватает добрых цветочных новостей!