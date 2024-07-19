Бывший муж бывшего премьер-министра Финляндии Санны Марин Маркус Ряйккёнен после их развода стал частым участником ночной жизни Хельсинки. Теперь же Ряйккёнен в одном из увеселительных мест заслужил неодобрительные взгляды от собственной спутницы.
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ЕСТЬ ВЕСКАЯ ПРИЧИНА ⟩ Бывший муж Санны Марин заслужил неодобрительные взгляды на очередной вечеринке
Всего месяц назад, 13 июня, мы сообщили, что бывший муж Санны Марин Маркус Ряйккёнен веселился в караоке-баре в Хельсинки вместе с порнозвездой Сандрой Бэй.