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ЕСТЬ ВЕСКАЯ ПРИЧИНА Бывший муж Санны Марин заслужил неодобрительные взгляды на очередной вечеринке

Геттер Трумси
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Фото: IMAGO / Jussi Nukari / Scanpix

Бывший муж бывшего премьер-министра Финляндии Санны Марин Маркус Ряйккёнен после их развода стал частым участником ночной жизни Хельсинки. Теперь же Ряйккёнен в одном из увеселительных мест заслужил неодобрительные взгляды от собственной спутницы.

Всего месяц назад, 13 июня, мы сообщили, что бывший муж Санны Марин Маркус Ряйккёнен веселился в караоке-баре в Хельсинки вместе с порнозвездой Сандрой Бэй.

По словам местных жителей, Ряйккёнен и его спутница, похоже, отлично проводили время вместе. Они болтали в баре и обнимались на публике.

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