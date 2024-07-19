ЕСТЬ ВЕСКАЯ ПРИЧИНА Бывший муж Санны Марин заслужил неодобрительные взгляды на очередной вечеринке

Бывший муж бывшего премьер-министра Финляндии Санны Марин Маркус Ряйккёнен после их развода стал частым участником ночной жизни Хельсинки. Теперь же Ряйккёнен в одном из увеселительных мест заслужил неодобрительные взгляды от собственной спутницы.