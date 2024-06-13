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ФОТО Бывшего мужа Санны Марин застукали в караоке-баре в Хельсинки с порнозвездой

Limon.ee
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Санна Марин и Маркус Ряйккёнен в 2022 году.
Санна Марин и Маркус Ряйккёнен в 2022 году. Фото: Kimmo Brandt/Epa/Scanpix

Бывший муж Санны Марин Маркус Ряйккёнен несколько дней назад вызвал бурные дискуссии среди посетителей караоке-бара в Хельсинки, где он отдыхал в компании красивой белокурой порнозвезды.

 

Брак бывшего премьер-министра Финляндии Санны Марин и ее мужа Маркуса Ряйккёнена был расторгнут в суде в начале января. С тех пор бывший премьер-министр Финляндии появлялась на публике с новым возлюбленным-парикмахером, однако Маркус Ряйккёнен тоже не скучал в одиночестве дома и недавно также был пойман с новой девушкой.

В четверг издание Seiska сообщила, что Ряйккёнен провел один из вечером в компании порнозвезды.

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