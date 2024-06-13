ФОТО Бывшего мужа Санны Марин застукали в караоке-баре в Хельсинки с порнозвездой

Брак бывшего премьер-министра Финляндии Санны Марин и ее мужа Маркуса Ряйккёнена был расторгнут в суде в начале января. С тех пор бывший премьер-министр Финляндии появлялась на публике с новым возлюбленным-парикмахером, однако Маркус Ряйккёнен тоже не скучал в одиночестве дома и недавно также был пойман с новой девушкой.