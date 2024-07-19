СМОТРИТЕ Лабковский о школьниках в Латвии: «Прекрасно, что у них низкие результаты по математике»

Михаил Лабковский отметил, что у него десятилетний педагогический опыт: он работал восемь лет в школе в советское время, а потом два года в израильской:

«Если детство счастливое, то особенно никто не заморачивается на учебе. [...] Это вообще ни о чем не говорит. То, какие у ребенка успехи в школе - никак не коррелируется с его успехами в жизни», - объясняет Лабковский.

Самые успешные люди в жизни, те, кто выживают - это троечники.

«Потому что отличники - это перфекционисты. Они тревожные. Они не умеют проигрывать. Значит, они никогда не будут браться за то, в чем они сомневаются. К сожалению, большинство отличников очень быстро сливаются, когда они уже взрослые. Страх неудачи настолько велик, что они даже браться не будут»

Психолог уверяет: «С двоечниками тоже проблема, потому что они мало что могут в этой жизни, а троечники упали, отряхнулись и пошли дальше».

Михаил Лабковский Фото: Konstantin Sednev

Видео: Интервью с Михаилом Лабковским

Напомним, зимой 2024 года порталу Limon.ee удалось пообщаться с Михаилом Лабковским перед его публичной консультацией на тему «Неоправданные ожидания. Как избавиться от страхов, тревожности и чувства вины». В интервью психолог не только рассказал о стоимости своих услуг, но и дал несколько советов по поводу того, как подготовиться к экзамену на C1 и как не перегореть на непростой работе.