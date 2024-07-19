«Прекрасно, что у них низкие результаты по математике. У них счастливое детство. Их, как в советское время, не заставляют с утра до ночи сидеть», - сказал популярный психолог и писатель Михаил Лабковский в эфире Латвийского радио, комментируя результаты экзаменов по математике школьников в Латвии. Об этом пишет RUS TVNET.
СМОТРИТЕ ⟩ Лабковский о школьниках в Латвии: «Прекрасно, что у них низкие результаты по математике»
Михаил Лабковский отметил, что у него десятилетний педагогический опыт: он работал восемь лет в школе в советское время, а потом два года в израильской:
«Если детство счастливое, то особенно никто не заморачивается на учебе. [...] Это вообще ни о чем не говорит. То, какие у ребенка успехи в школе - никак не коррелируется с его успехами в жизни», - объясняет Лабковский.
Самые успешные люди в жизни, те, кто выживают - это троечники.
«Потому что отличники - это перфекционисты. Они тревожные. Они не умеют проигрывать. Значит, они никогда не будут браться за то, в чем они сомневаются. К сожалению, большинство отличников очень быстро сливаются, когда они уже взрослые. Страх неудачи настолько велик, что они даже браться не будут»
Психолог уверяет: «С двоечниками тоже проблема, потому что они мало что могут в этой жизни, а троечники упали, отряхнулись и пошли дальше».
Видео: Интервью с Михаилом Лабковским
Напомним, зимой 2024 года порталу Limon.ee удалось пообщаться с Михаилом Лабковским перед его публичной консультацией на тему «Неоправданные ожидания. Как избавиться от страхов, тревожности и чувства вины». В интервью психолог не только рассказал о стоимости своих услуг, но и дал несколько советов по поводу того, как подготовиться к экзамену на C1 и как не перегореть на непростой работе.