«Скажите три слова!» ⟩ Михаил Лабковский в Таллинне поддержал учителей и дал совет, как заговорить по-эстонски и сдать экзамен на С1

В Таллинн Михаил Лабковский прилетел в пятницу, 2 февраля, из Риги. О себе рассказывает честно: уже два года живет в Латвии, берет за персональную консультацию, с учетом повсеместной инфляции, 1350 евро за 45 минут и считает себя человеком абсолютно счастливым. Чего и другим желает!

Впрочем, по мнению Михаила Лабковского, быть счастливыми мы себе мешаем сами. В субботу в Таллинне психолог будет проводить публичную консультацию на тему «Неоправданные ожидания. Как избавиться от страхов, тревожности и чувства вины».

«Я за учителей, я сам работал в школе, к сожалению, они во всем мире зарабатывают мало!»

Мы поговорили с известным специалистом о том, что же все-таки нужно человеку, чтобы стать счастливым. Михаил Лабковский не только рассказал забавные случаи из своей жизни и практики, но и дал полезные советы жителям Эстонии.

Психолог Михаил Лабковский приехал в гости в Postimees. Фото: Konstantin Sednev

Сам Михаил Лабковский – в прошлом учитель начальных классов – выразил солидарность с эстонскими педагогами, которые бастовали на прошлой неделе.

«Я за них, я сам работал в школе, к сожалению, они во всем мире зарабатывают мало: и в Америке они тоже ходят на забастовки. И в Израиле, где я работал, учителя тоже ходят бастовать, и медсестры ходят, они тоже мало зарабатывают. Так очень несправедливо устроена жизнь общества, что ценят другие профессии, а врачей и педагогов, которые учат наших детей и спасают жизни, нет!» – говорит Лабковский. Как остаться в профессии, но увеличить свой доход, психолог проиллюстрировал примерами из своей жизни.

Михаил Лабковский дал совет, как подготовиться к экзамену на категорию C1 и рассказал секрет, как быстро заговорить на любом языке. Смотрите видеоинтервью!