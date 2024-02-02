Психолог Михаил Лабковский солидарен с эстонскими учителями, которые бастовали на прошлой неделе. Специально для них он поделился советами, как подготовиться к экзамену на C1 и как не перегореть на непростой работе. Впрочем, щедр психолог на советы и для других жителей Эстонии – их запас у автора бестселлера «Хочу и буду» неиссякаемый.
«Скажите три слова!» ⟩ Михаил Лабковский в Таллинне поддержал учителей и дал совет, как заговорить по-эстонски и сдать экзамен на С1
В Таллинн Михаил Лабковский прилетел в пятницу, 2 февраля, из Риги. О себе рассказывает честно: уже два года живет в Латвии, берет за персональную консультацию, с учетом повсеместной инфляции, 1350 евро за 45 минут и считает себя человеком абсолютно счастливым. Чего и другим желает!
Впрочем, по мнению Михаила Лабковского, быть счастливыми мы себе мешаем сами. В субботу в Таллинне психолог будет проводить публичную консультацию на тему «Неоправданные ожидания. Как избавиться от страхов, тревожности и чувства вины».
«Я за учителей, я сам работал в школе, к сожалению, они во всем мире зарабатывают мало!»
Мы поговорили с известным специалистом о том, что же все-таки нужно человеку, чтобы стать счастливым. Михаил Лабковский не только рассказал забавные случаи из своей жизни и практики, но и дал полезные советы жителям Эстонии.
Сам Михаил Лабковский – в прошлом учитель начальных классов – выразил солидарность с эстонскими педагогами, которые бастовали на прошлой неделе.
«Я за них, я сам работал в школе, к сожалению, они во всем мире зарабатывают мало: и в Америке они тоже ходят на забастовки. И в Израиле, где я работал, учителя тоже ходят бастовать, и медсестры ходят, они тоже мало зарабатывают. Так очень несправедливо устроена жизнь общества, что ценят другие профессии, а врачей и педагогов, которые учат наших детей и спасают жизни, нет!» – говорит Лабковский. Как остаться в профессии, но увеличить свой доход, психолог проиллюстрировал примерами из своей жизни.
Михаил Лабковский дал совет, как подготовиться к экзамену на категорию C1 и рассказал секрет, как быстро заговорить на любом языке. Смотрите видеоинтервью!