Лайма Вайкуле объяснила, почему впервые спела на украинском: «Очень боялась»

Исполнительница раньше не исполняла украиноязычные песни. В репертуаре артистки есть композиции на разных языках, а вот на украинском еще не было. Вайкуле обновила свой репертуар, но, правда, признается, что боялась петь на украинском, хоть и гордится, что у нее это получилось.

«Я очень боялась петь на украинском, потому что это всегда страшно. На английском, латышском, литовском, русском и даже французском мы пели, а на украинском я не пела. В чем счастье? В том, что мы можем быть разными и петь на разных языках. Я очень рада, так горжусь!» - рассказала исполнительница в эфире канала «Дождь».

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Украиноязычную песню Лайме Вайкуле предложил композитор, имени которого она называть не стала. Трек певица тоже будет исполнять не сама, а в дуэте с Николаем Трубачем. Вайкуле уверена, что композиция станет настоящим хитом.

«Очень красивая песня. Я буду петь ее вместе с Николаем Трубачом. Я уже порепетировала в Литве. Очень хорошая песня! Думаю, что это будет хит, мне так понравилось! Песню мне предложил композитор, я была в восторге!» - добавила артистка.